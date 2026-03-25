TOYOTA將推「全新多功能油電MPV」！主打舒適大空間還能露營

▲TOYOTA日前推出的概念MPV，為下一代Hiace埋下伏筆。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

隨著商用車與MPV市場逐漸朝新能源發展，TOYOTA旗下經典廂型MPV Hiace也準備迎來大改款，日本最新消息指出，新一代車型不只外型大幅翻新，連動力與車室設計都將全面升級，預計最快在2027年前後登場。

▲下一代Hiace將取自去年發表的Hiace Concept概念車。

下一代Hiace外型將取自去年東京移動展亮相的概念車，從Hiace Concept概念車可以看出，新車將改採半平頭設計語彙，車頭線條更前傾，搭配U型LED燈組與黑色面板，整體視覺明顯走向科技化風格，與過去偏向商用車形象有很大落差。

車側同樣有亮點，原廠甚至規劃可嵌入LED顯示面板，對於商用車而言可直接作為廣告或資訊顯示使用，強化商業應用彈性；車尾則維持方正輪廓，搭配直列式尾燈，整體依然保有Hiace一貫的實用取向。

動力方面也是重點，新一代Hiace預期將導入PHEV插電式油電與純電版本，象徵這款長年主打燃油商用市場的車系，正式邁入電動化世代，藉由電動車平台優勢，車室空間也有望進一步放大，不僅可乘載多人、裝卸貨物，出外露營也能一車搞定。