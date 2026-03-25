1588萬起！Aston Martin「最強休旅車再進化」　敞篷王者同台演出

▲Aston Martin總代理永三展出DBX S（右）與Vanquish Volante 60th Anniversary Edition（左）。（圖／記者張慶輝攝，以下同）

記者張慶輝／台北報導

Aston Martin總代理永三今（25）日展出最新進化的最強高性能休旅DBX S，並為其開出1,588萬起的建議售價，透過馬力提升、輕量化套件、底盤電控與空力升級等，帶來更好的動態表現，另外全球限量60輛的敞篷王者Vanquish Volante 60th Anniversary Edition也同台演出，讓國內高端買家能搶先一睹其丰采。

▲DBX S建議售價自1,588萬起，除客製化外另可選用大面積碳纖維車頂與鋁鎂合金輪圈。

DBX S在外型上的最大亮點，即是前保桿援引DBS 770 Ultimate的設計，改採輕量化蜂巢格狀造型，搭配凸字型水箱護罩，提升冷卻效率，並且搭載S車型專屬空力套件、前葉子板紅色銘牌與堆疊式4出排氣尾管等，另外此次還提供下擾流車身塗裝設計，共3種配色用以勾勒出更為流暢的輪廓線條。

▲車頭換上輕量化蜂巢格狀造型前保桿，車尾則以堆疊4出排氣管尾營造性能氣勢。

內裝方面，S套件有著以人字飾紋與打孔工藝點綴的椅面，並且頭枕上繡有「S」專屬字樣，並以Alcantara及頂級真皮鋪陳整個車室空間，車主亦可選配全車頂級真皮與紅色安全帶；更重要的是，DBX S搭載全新Apple CarPlay Ultra，介面高度整合原車功能並有高度個人化設定，能帶來更加無縫的數位用車體驗。

▲內裝有多處S車型專屬配備，並配備有Apple CarPlay Ultra，帶來更順暢無縫的數位體驗。

動力操控是DBX S的一大重點，4.0升V8雙渦輪引擎現可輸出727匹馬力與91.8公斤米扭力，搭配9速濕式雙離合變速箱，0-100km/h加速僅需3.3秒，0-200km/h也只要11.4秒，極速上看310km/h；其四驅系統最大可分配前軸50%或後軸100%，標配碳陶煞車系統大幅減輕簧下重量且耐久性更佳，升級後的氣壓懸吊與電子阻尼更能有效抑制重心轉移，帶來更勝於雙座跑車的駕乘體驗，若選用碳纖維車頂與23吋鋁鎂合金輪圈，能進一步削減37公斤的車重。

▲4.0升V8雙渦輪引擎現可輸出727匹馬力，陶瓷碳纖維煞車系統則是標準配備。

為慶祝Volante之名問世60年，Aston Martin與旗下Q客製化部門聯手，為Vanquish Volante與DB12 Volante推出全球限量各60輛的紀念車型，此次登台的Vanquish Volante 60周年版採用彭特蘭綠訂製漆色塗裝，搭配Q Westminster Green軟頂，凸字型水箱護罩、車側飾條與21吋客製化輪圈均為古銅金色調，低調優雅又不失奢華感受。

▲Vanquish Volante 60周年版的外觀漆色為專屬訂製，搭配古銅金更顯內斂奢華。

車內採專屬3色配置，以馬鞍棕、象牙白及手工編織皮革，搭配深色胡桃木飾版與古銅金金屬旋鈕，加上60周年專屬頭枕徽飾及胡桃木椅背工藝，讓座艙盡顯極致奢華氛圍。

▲車內採專屬3色配置，更可在門板、中央鞍座與椅背上看到大量的胡桃木材質。

動力方面，搭載越來越罕見的5.2升V12雙渦輪增壓引擎，能輸出835匹馬力與102公斤米扭力，0-100km/h加速僅需3.4秒，極速上看345km/h，在敞篷車當中屬於非常強大的存在；其輕量化K型摺疊軟頂結構保有行李廂空間、質感與開闔效率的平衡，能於14秒內開啟、16秒內關閉，50km/h以下皆可操作，使用起來更加便利。

▲5.2升V12雙渦輪引擎可輸出835匹馬力，K型摺疊軟頂結構能分別在14秒與16秒完成開啟與關閉。