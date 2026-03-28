「賓士休旅大軍壓境」3款新車預告4月發表！外型、內裝再進化

▲海外賓士一口氣釋出3款休旅預告！即將4月發表。（圖／翻攝自賓士）

記者徐煜展／綜合報導

德國豪華休旅準備再掀戰火！海外賓士近日無預警釋出三款重量級SUV預告，包含Mercedes-Benz GLS、Mercedes-Benz GLE與Mercedes-Benz GLE Coupe，確認將於台灣時間4月1日進行全球首發。

▲GLE、GLE Coupe主要集中燈組整容。此為現行款。

這次並非大改款，而是屬於產品週期中的「二次小改款」，重點放在設計細節優化與科技配備升級，代表賓士打算延續現行產品戰力，同時透過細節升級維持市場競爭力。

從日前海外曝光的測試車來看，新GLE、GLE Coupe外觀換上辨識度更高的三芒星造型LED頭燈，內部光源設計更精緻，同時水箱護罩與前保桿造型也會微調，整體視覺更銳利、更現代，車尾部分則導入全新三角元素尾燈，夜間辨識度明顯提升。

▲GLS車系同樣針對前後燈組修改，Maybach GLS也不會缺席。此為現行款。

旗艦的GLS同樣比照更新腳步，頭燈內部採上下排列的三芒星光源設計，水箱護罩則加入更多品牌識別元素，讓整體風格朝更年輕化與精緻化靠攏。

值得一提的是，更豪華的Mercedes-Maybach GLS也會同步登場，外觀預計延續雙色塗裝與大量專屬徽飾，從水箱護罩、鋁圈到車內細節皆會強化奢華氛圍，持續鎖定頂級買家族群。

除了外觀修飾，此次更新另一大重點在於科技升級，三款車預期將導入最新世代車機系統與駕駛輔助功能，進一步提升數位化與安全表現。