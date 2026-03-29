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賓利攜手英國高級珠寶品牌「再推聯名設計套件」！全車系都能客製化

圖文／7Car 小七車觀點

英國豪華車品牌 Bentley 近日宣布，與英國高級珠寶品牌 Boodles 再度攜手合作，推出第二階段聯名客製化設計規格。此次合作由 Bentley 客製化部門 Mulliner 主導開發，將 Boodles 的珠寶設計語彙融入車室細節之中，並首次擴展至 Bentley 全車系，提供消費者更多個性化選擇，進一步強化品牌在超豪華訂製領域的產品深度。

Bentley × Boodles 再度合作，專屬設計套件擴展至全車系

本次計畫延續雙方於 2024 年共同打造的「Be Boodles」Bentley Continental GTC 單一客製車款所獲得的市場回響。該車在發表當晚即完成售出，並引發客戶對於將相同設計元素導入其他車型的高度興趣，也促成此次聯名規格正式量產化，讓更多車主能透過原廠配置體驗珠寶工藝與汽車設計結合的成果。

Bentley × Boodles 再度合作，專屬設計套件擴展至全車系

Bentley × Boodles 再度合作，專屬設計套件擴展至全車系

Bentley × Boodles 再度合作，專屬設計套件擴展至全車系

全新聯名設計提供 Standard 與 Dark 兩種風格主題。Standard 規格以柔和優雅為核心，採用 Gravity Grey 與 Linen 皮革搭配 Autumn Stone 與 Piano Linen 飾板，車室融入低調的鑽石意象「Be Boodles」圖樣，並於中央鞍座加入專屬鑲鑽設計。內裝透過粉色縫線、刺繡與飾板手繪線條點綴，呼應 Boodles 品牌色彩，外觀則採 Anthracite 車色並配置專屬徽飾與細節塗裝。

Bentley × Boodles 再度合作，專屬設計套件擴展至全車系

Bentley × Boodles 再度合作，專屬設計套件擴展至全車系

Bentley × Boodles 再度合作，專屬設計套件擴展至全車系

Dark 規格則呈現截然不同的氛圍，以更深沉的設計語言展現個性化風格。車身採 Satin Anthracite 消光色調，內裝結合 Beluga 與 Baroda 配色以及 Piano Black 飾板，並以銀色與鍍鉻元素取代粉色點綴，靈感源自 Boodles 珠寶系列中常見的鉑金與 18K 白金材質，營造更冷冽且現代感強烈的豪華氛圍。

Bentley × Boodles 再度合作，專屬設計套件擴展至全車系

Bentley × Boodles 再度合作，專屬設計套件擴展至全車系

Bentley 表示，雙方合作不僅來自品牌定位契合，也建立於共同的英國北部文化與工藝傳承。創立於利物浦、擁有超過兩世紀歷史的 Boodles，與位於克魯、長年製造豪華車款的 Bentley 工廠相距僅約 30 英里。兩個品牌皆強調手工工藝與細節精神，此次聯名設計象徵珠寶藝術與汽車製造的跨界融合。首款採用 Boodles Standard 規格打造的 Bentayga EWB Azure 已正式亮相，並預計於 2026 年開始交付客戶，展現 Bentley 持續深化高端客製化市場的策略方向。

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※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Bentley賓利跑車超跑汽車新車Boodles英國高級珠寶合作

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