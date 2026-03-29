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縮小版F1跑車「Suzuki隼重機引擎上身」！美新創車廠公布最新計劃

圖文／7Car 小七車觀點

在高性能車款逐漸朝電動化與數位化發展的同時，仍有廠商選擇回歸極端駕駛體驗。來自美國的新創公司 Ryn Motors，近期公布名為 Ryn FP3 的開發計畫，推出類似 Formula 賽車的設計概念，並嘗試在合法上路與賽道性能之間取得平衡。

從結構來看，FP3 採用半單體式車體結構，結合空間框架底盤與鋁合金板件打造，整體外型高度貼近賽車設定，包括中央單座駕駛艙與 Halo 防護架設計，視覺上幾乎就是一輛縮小版公路 F1。較特別的是，原廠透過法規分類策略，使 FP3 以三輪形式交付，藉此符合美國 autocycle（類機車）認證標準，達成合法上路條件。

在這樣的架構下，FP3 初始為三輪配置，採用類似機車的鏈條傳動系統，並搭配專屬後軸結構。不過車主可依需求轉換為四輪設定，兼顧法規與性能使用情境，這樣的設計在市場上相對少見，但也成為產品一大賣點。

動力系統方面，原本規劃採用 Aprilia engine 1100cc，最終則改為來自 Suzuki Hayabusa 的 1,340 cc 四缸引擎。標準版本可輸出 210 匹馬力，並於 9,800 rpm 時提供 163 Nm 扭力，搭配 6 速變速箱。若選擇渦輪版本，最大輸出則可提升至 290 匹馬力與 176 Nm 扭力。

在輕量化設計加持下，FP3 整備重量僅約 517 kg，同時車身還大量使用玻璃纖維材質，預估 0 至 96 km/h 加速可於 2.8 秒內完成，彎道橫向 G 值更可達 2.6G，數據表現已逼近專業賽車水準。空力表現同樣是開發重點，原廠宣稱最大下壓力可達 317 kg，進一步強化高速穩定性與過彎能力。

不過，相較於極端性能設定，FP3 在一般道路使用的舒適性仍有待觀察，畢竟其產品核心仍偏向賽道導向。從市場定位來看，這類產品鎖定的並非一般消費者，而是追求純粹操控體驗的玩家族群。

銷售方面，Ryn Motors 已開放預訂，標準版起價為 78,499 美元（約新台幣 250 萬元），FP3 Turbo 則為 101,499 美元（約新台幣 324 萬元）。目前車輛仍處開發階段，Early Access Edition 預計今年 11 月開始交付，後續 Founder’s Edition 與 Launch Edition 則分別規劃於 2027 年 5 月與 12 月推出。

此類介於賽車與道路車之間的產品是否能建立市場穩定需求，仍有待後續觀察。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：RynMotorsFP3SuzukiHayabusa賽車汽車新車重機引擎

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