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現代「國產全新休旅」曝光今年上市！TOYOTA油電7人座油耗74.1km／L

▲2月能源局油耗公布！揭露重頭戲現代全新Mufasa休旅。（圖／翻攝自能源局、各車廠）

▲2月能源局油耗公布！揭露重頭戲現代全新Mufasa休旅。（圖／翻攝自能源局、各車廠）

記者徐煜展／綜合報導

2月能源局油耗國產車有驚喜彩蛋！從去年開始醞釀的Hyundai現代Mufasa休旅送測完成，暗示離今年上市不遠了，而在進口車部分，揭露正在預售的BMW M5，以及近期剛上市的Audi Q3、TOYOTA Alphard全新PHEV！

▲2月能源局油耗公布！揭露重頭戲現代全新Mufasa休旅。（圖／翻攝自能源局、各車廠）

▲新車採用2.0升自然進氣，平均油耗14.8km/L。

國產部分當然就是現代Mufasa休旅，本預計去年要登場的小休旅，因零件自製率暫緩到今年上市，其採用2.0升自然進氣引擎，搭配6速手自排變速箱，市區油耗11.33km/L、高速17.93km/L、平均14.8km/L。

現代Mufasa休旅定位在Tucson之下，鎖定TOYOTA Corolla Cross神車等一級戰區，尺碼4,475x1,850x1,686mm、軸距2,680mm，將來填補80～100萬的價格帶。

▲2月能源局油耗公布！揭露重頭戲現代全新Mufasa休旅。（圖／翻攝自能源局、各車廠）

▲2月能源局油耗公布！揭露重頭戲現代全新Mufasa休旅。（圖／翻攝自能源局、各車廠）

▲BMW M5預售中，預計今年發表。

進口車部分，揭露3月14日剛上市的新年式Audi Q3，以及從去年開始預售的新BMW M5、M5 Touring旅行車，預售價763、755萬起。另還有2月上市的Bentley Flying Spur Speed等車款。

▲2月能源局油耗公布！揭露重頭戲現代全新Mufasa休旅。（圖／翻攝自能源局、各車廠）

▲2月能源局油耗公布！揭露重頭戲現代全新Mufasa休旅。（圖／翻攝自能源局、各車廠）

▲TOYOTA油電7人座油耗74.1km/L，已在2月上市。

2月初剛上市的TOYOTA全新油電7人座Alphard PHEV，於2月完成油耗送測，售價330萬，採2.5升插電式油電，帶來80公里的純電續航力，油耗更是驚人來到的74.1km/L！

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