191萬起、6車型！台灣奧迪「新年式Q3／Q3 Sportback」升級上市

▲台灣奧迪推出25年式Audi Q3／Q3 Sportback，針對內裝縫面材質、輪圈及音響系統等配備進行升級。（圖／翻攝自Audi，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

台灣奧迪（Audi）今（14）日推出2025年式Q3／Q3 Sportback，新年式Q3全車系配備升級，包括輪圈、內裝、音響等，升級總價最高達15萬元，全車系共6車型，售價自191萬起。

▲ 新Q3／Q3 Sportback共6車型，升級總價值最高達15萬元。



此番新年式Q3／Q3 Sportback入門35 TFSI享馭版皆升級18吋輪圈、跑車座椅與Dinamica座椅縫面，而Q3 35 TFSI advanced進化版則升級19吋輪圈、跑車座椅及Dinamica座椅縫面，至於Q3 Sportback S line運動版則升級20吋輪圈、S line內裝套件、SONOS音響、進階黑化套件等；40TFSI車型則皆升級20吋輪圈、S line內裝套件及SONOS音響系統，Sportback車型還多了進階黑化套件。

▲Q3共有35 TFSI、40 TFSI兩種動力，前者採1.5升4缸渦輪＋輕油電系統，至於40 TFSI則採2.0升渦輪引擎。



新Q3共有35 TFSI、40 TFSI兩動力，皆搭配S tronic 7速雙離合自手排變速箱，前者採1.5升4缸汽油渦輪+48V輕油電系統，最大馬力150匹／25.5公斤米扭力；40 TFSI車型則採2.0升4缸汽油渦輪引擎，最大馬力達190匹／32.6公斤米扭力。