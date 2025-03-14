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145萬起！ERIBA「歐洲美型露營車」上市　雙版本、衛浴配備超齊全

▲ERIBA Touring拖曳式露營車上市。（圖／記者林鼎智攝）

▲ERIBA台灣總代理歐碼企業今（14）日發表ERIBA Touring拖曳式露營車，共有530、542兩款車型，售價自145萬起。（圖／記者林鼎智攝、翻攝自ERIBA，以下同）

記者林鼎智／新北報導

歐洲最大露營車集團Erwin Hyme旗下ERIBA品牌，在2023年由歐馬企業取得台灣代理權後，今（14）日於2025 Viva La Camp國際露營展正式發表「ERIBA Touring拖曳式露營車」，新露營車承襲ERIBA經典設計、採雙色塗裝，深受歐洲年輕族群喜愛，此次共導入530、542兩種車型，售價分別為145萬、148萬起。

ERIBA Touring標配售價
Touring 530：145萬起
Touring 542：148萬起

ERIBA品牌最早在1957年推出第一款拖曳式露營車，並奠定其標誌性的ERIBA Touring系列，口碑堪稱「歐洲版Airstream」，其特色包括時尚外型與輕量設計，並自2020年起蟬聯歐洲小型拖車冠軍殊榮。ERIBA Touring車體結構上採鋁合金、管狀鋼籠骨架，外型也結合空氣力學，還能選配ETS Plus防搖系統，該系統在偵測露營車出現搖擺動作時，可透過智能煞車修正，在超車、橋樑或側風環境時提升安全性。

▲ERIBA Touring拖曳式露營車上市。（圖／記者林鼎智攝）

▲Touring 530、540車長、寬度皆相同，主要在車內格局上的差異。

▲ERIBA拖曳式露營車。（圖／翻攝自ERIBA）

▲ERIBA車體採鋁合金、管狀鋼籠骨架，並具有空氣力學設計。

▲ERIBA Touring拖曳式露營車上市。（圖／記者林鼎智攝）

▲不同於拖曳式露營車常見的銀色、白色外型，ERIBA的雙色設計相當時尚，深受歐洲年輕族群喜愛。

ERIBA Touring車身高度為227公分，有望能停進停車場，同時帆布材質的彈出式車頂設計，也設有通風口，不僅能讓成人在車內輕鬆走動，也可讓車室通風、降低室溫；標配的硬體方面也相當豐富，包括內建衛浴、馬桶、冷暖空調、起居室、廚房瓦斯爐、流理台及冰箱，另外也可依需求提供選配、加裝，包括電力系統、加大儲水箱等。

此次歐馬企業導入ERIBA Touring 530、542兩款車型，同時也推出限時優惠，露營展期間下訂將贈送智能移車器、側邊帳。

▲ERIBA Touring拖曳式露營車上市。（圖／記者林鼎智攝）

▲ERIBA Touring拖曳式露營車上市。（圖／記者林鼎智攝）

▲ERIBA Touring拖曳式露營車上市。（圖／記者林鼎智攝）

▲ERIBA Touring拖曳式露營車上市。（圖／記者林鼎智攝）

▲ERIBA Touring拖曳式露營車上市。（圖／記者林鼎智攝）

▲ERIBA Touring拖曳式露營車上市。（圖／記者林鼎智攝）

▲ERIBA車內相當豐富，包括衛浴、馬桶、流理台、瓦斯爐、起居室、冰箱等，另外也可提供更多選配、加裝項目。

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