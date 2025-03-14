Skoda「旗艦7人座電動休旅」首度釋預告！最大最貴車款、明年上市

▲Skoda原廠首度釋出新7人座電動休旅預告照，並確定將在明年上市。（圖／翻攝自Skoda，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

除了Enyaq外，Skoda也打算推出旗艦7人座電動休旅，原廠也首度釋出預告，並確定會在明年上市，同級競爭對手將瞄準KIA EV9、Hyundai IONIQ 9等。

Skoda新7人座電動休旅很可能取名為Space，該車不僅將成為品牌最大型電動休旅，同時也會是最貴車型，新車將搭載MEB平台，並以2022年的Vision 7S概念車為發想，同時也換上新世代設計語彙（與入門電動車Epiq相同），屬於全尺寸7人座電動休旅。

▲新車將以Vision 7S概念車為發想，並且將成為品牌最大型、同時也是最貴車款。



官方預告中，主要是車頭、車尾的大致輪廓，不過從引擎蓋、D柱、後尾門與T型LED燈組來看，似乎就像放大版的Epiq。車格則可能將近5米，並且以MEB平台可供單馬達後驅、雙馬達全驅選擇，最大續航力有望來到600公里。

目前僅確定這款Skoda 7人座電動休旅將在明年上市，而Skoda去年全球銷量也達到936,600輛，年成長6.9%，有望在擴大電動車陣容下達成突破100萬輛大關。

▲Skoda去年全球共賣出936,600輛，年成長6.9%。