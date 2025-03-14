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74.9萬起！現代「Venue R＆B瑞德黑」特仕版限量150台上市

▲Venue R&B瑞德黑特仕版。（圖／翻攝自Hyundai）

▲Hyundai總經銷南陽實業今（14）日推出Venue R&B瑞德黑特仕車，主打運動氛圍，限量150台。（圖／翻攝自Hyundai，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

Hyundai總經銷南陽實業今（14）日推出Venue R&B瑞德黑特仕版，以Red&Black紅黑為設計，打造鮮明個性及運動風格休旅，希望吸引年輕型男青睞。新 Venue R&B瑞德黑特仕版限量150台，售價自74.9萬起。

▲Venue R&B瑞德黑特仕版。（圖／翻攝自Hyundai）

▲Venue R&B瑞德黑外型採消光黑輪圈、紅色雙色套件，以黑紅色調突顯運動感。

Venue R&B瑞德黑外型採消光黑輪圈、紅色雙色套件，以黑紅色調突顯運動感，並具有紅色車頂、紅色後視鏡、車門把手等；車內則採黑色內裝搭配類麂皮座椅，以紅色飾條灰色車縫線點綴鋪陳，為座艙提升質感、增添運動氛圍。

▲Venue R&B瑞德黑特仕版。（圖／翻攝自Hyundai）

▲Venue R&B瑞德黑特仕版。（圖／翻攝自Hyundai）

▲車內則採黑色內裝搭配類麂皮座椅，以紅色飾條灰色車縫線點綴鋪陳。

Venue R&B瑞德黑特仕版也同樣具有Hyundai Smart Sense Level 2輔助駕駛系統，包括SCC智慧主動車距維持、LFA車道維持輔助、FCA-JX對向來車路口煞停輔助等皆搭載，全車系也採用高剛性鋼材、搭配1.6升Smartstream 4缸自然進氣引擎、CVT變速箱，具有最大馬力123匹／15.7公斤米扭力，平均油耗17.1km／L。全新Venue R&B瑞德黑特仕版共有GLA、GLB兩等級，售價分別為74.9萬、78.9萬，全台限量150台。

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