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台灣「TOYOTA國產電動車」有譜挑戰百萬有找！2款全新休旅呼聲高

▲海外剛發表的TOYOTA C-HR+、Urban Cruiser有機會導入台灣。（圖／翻攝自TOYOTA、資料照）

▲海外剛發表的TOYOTA C-HR+、Urban Cruiser有機會導入台灣。（圖／翻攝自TOYOTA、資料照）

記者徐煜展／綜合報導

今年3月海外TOYOTA大秀電動車版圖肌肉，C-HR+、bZ4X、LEXUS RZ接連發表，甚至最入門的Urban Cruiser也揭露重點的續航規格，C-HR+、Urban Cruiser其中一位可能就關係到台灣和泰曾透露的關鍵的國產電動車人選！

▲海外剛發表的TOYOTA C-HR+、Urban Cruiser有機會導入台灣。（圖／翻攝自TOYOTA、資料照）

▲海外剛發表的TOYOTA C-HR+、Urban Cruiser有機會導入台灣。（圖／翻攝自TOYOTA、資料照）

▲bZ Compact SUV Concept曾登台亮相，為C-HR+進軍台灣多了不少遐想空間。

台灣早已上市TOYOTA bZ4X、LEXUS RZ，而3月國外發表最新的小改款，未來台灣仍是有高機率導入最新改款，至於國產電動車人選，事實上，台灣和泰於2024年的台北車展曾展出bZ Compact SUV Concept概念車，也就是C-HR+前身，似乎早就為C-HR+導入計劃鋪梗。

TOYOTA全新的C-HR+為熱門的休旅尺碼，車長4,520mm、軸距2,750mm，也符合台灣消費市場習慣，加上台灣曾銷售過油車C-HR，其全新的C-HR+未來進軍台灣也能帶來更多連結與話題，搭載最新的電池續航力，續航力達600公里，實力不容小覷。

▲海外剛發表的TOYOTA C-HR+、Urban Cruiser有機會導入台灣。（圖／翻攝自TOYOTA、資料照）

▲TOYOTA Urban Cruiser公布續航規格，最大能跑400公里。

台灣Suzuki確定要導入e vitara入門電動休旅，而TOYOTA Urban Cruiser就是e vitara雙生車，尺碼接近油車Yaris Cross也符合國產電動車人選，未來若真的以國產上市，不排除成為進攻百萬內電動車強力的新武器。

TOYOTA Urban Cruiser日前也在海外揭露重點的續航規格，分別有31、61kWh電池規格，對應300、400公里續航力。

2025年台灣電動車競爭更激烈，各品牌陸續打價格戰，尤其Volvo EX30將售價下探至150萬內，加上Suzuki e vitara、納智捷n5都已確定要在今年出招，加上國產的TOYOTA電動車，這3位電動車新秀有望在更便宜的百萬內門檻來過招。

►特斯拉證實「全新入門電動車」要來了！售價預估折合新台幣百萬有找

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►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

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