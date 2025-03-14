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保時捷確認「凱燕電動版今年如期發表」！純電718跑車也將提前亮相

圖文／7Car 小七車觀點

德國跑車廠 Porsche 計劃在今年底前發表全新世代純電 Cayenne，打破推遲至 2026 年才會登場的謠言。隨著純電 Cayenne 的發表，原先預計登場的純電 718 也會提前亮相。除此之外，現行燃油版 Macan 計劃在 2026 年正式停產，不過它不會就此退出歷史舞台，原廠仍計劃繼續推出其燃油車型，預計建構在 PPC 平台，最快有望在 2027 年中發表。

▲Porsche 透露將如期在 2025 年發表純電 Cayenne。

第四代 Cayenne 預期將第三代車型併行販售。其在外觀上擁有與純電 Macan 相似的設計風格，可以看到擁有相當飽滿葉子板造型，同時配備全新的家族化 LED 矩陣式頭燈系統，車側部分則可以觀察到身形更加的修長。從後方來看，強烈的肩線設計帶來富有肌肉線條的視覺感，整體運動感更加強烈。

關於第四代Cayenne 純電車型目前資訊原廠均有所保留，目前可知其將採用 VAG 集團最新的高級電動車平台（PPE）架構打造，在高壓系統、動力總成和底盤方面搭載最新技術。目前的開發目標朝向「保時捷駕駛特性、大容量且穩定的充電、高效率以及高水準的舒適性和日常實用性」來發展。

Cayenne 作為 Porsche 最成功的車款之一，即使是一款主打生活機能性的運動休旅車，但卻將品牌自豪的性能以及操控性融入其中，自 2002 正式量產至今已在國際間享有無數車主支持。繼 2023 年春季成功推出小改款車型後，雖然第四代純電車型將延後發表，但電動化的發展仍符合市場趨勢，相信可以吸引更多不同層峰消費者購買。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Porsche保時捷Cayenne凱燕Macan718電動休旅車汽車新車

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