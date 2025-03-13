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TOYOTA「新雙艙電動皮卡」釋預告！明年亮相、還有7人座電動休旅

▲TOYOTA將推出新電動皮卡。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA明年將推出3款新電動車，其中一款為電動雙艙皮卡。（圖／翻攝自TOYOTA，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

TOYOTA近日除了在海外發表新款bZ4X、C-HR與新年式Lexus RZ外，同時也預告正在開發一款電動皮卡，該車不同於先前在泰國、澳洲亮相的電動Hilux，屆時將與其他2款新車（其中一款為電動7人座休旅）一同在明年上市。

從預告照中可見，這款新電動皮卡採雙艙設計，與先前的單艙電動Hilux明顯不同。因此外界推測，新電動皮卡很可能是Tacoma EV，另一個可能則有望是2023年EPU Concept概念車的量產版，定位在中小型級距。

▲TOYOTA EPU Concept中小型概念皮卡。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲不同於先前在泰國、澳洲釋出的電動Hilux，TOYOTA新電動皮卡可能是以2023年推出的EPU Concept概念車為發想，定位在中小型雙艙皮卡。

目前還不清楚TOYOTA電動皮卡的平台規格，很可能會以現行平台而非全新開發的平台，不過電動馬達則有望與bZ4X相同輸出，並採單馬達或雙馬達4驅選擇。至於其他兩款新車，則可能都是電動休旅，其中一款為全尺寸7人座車型，將為TOYOTA帶來更豐富的電動車陣容。

▲TOYOTA將推出新電動皮卡。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲至於另外2款新車則可能都是電動休旅，其中一款為全尺寸7人座版本。

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關鍵字：汽車電動休旅皮卡TOYOTAEPU雙艙中小型續航7人座日系電動車

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