獨家直擊／鴻海納智捷全新「百萬有找跨界電動車」現身　n5今年上市

▲鴻海Model B測試車現身，未來將以納智捷n5上市！（圖／記者徐煜展攝）

記者徐煜展／綜合報導

今年的大電池長續航n7獲得不錯迴響，接下來鴻海、納智捷還留有一張大王牌，全新的Model B測試車於新店裕隆城附近的中興低碳停車場被《ETtoday車雲》獨家直擊，全新Model B、量產納智捷n5預計今年上市，要以更熱門的跨界級距再度挑戰台灣市場最便宜電動車，甚至有望低於納智捷n7的99.9萬。

▲新車保桿、尾燈都與去年亮相的準量產版Model B相符。

全新的Model B測試車低調在新店停車場充電作測試，從保桿、尾燈、細節來看，測試車大量還原去年鴻海科技日的準量產版Model B，不過該測試車甚至鋁圈，都尚未掛上納智捷Logo，不過依照鴻海、納智捷先前的互動合作，未來新車上市會以納智捷n5來對外溝通。

▲全新Model B、n5今年又再來挑戰市面上最便宜的電動車。（圖／資料照）

去年納智捷官方就表達，雙方合作下一款車絕對是Model B，相較於上市的n7，Model B與n5主打年輕首購族，其亮眼、時尚的俏麗外型也能獲得不少女性消費者青睞，即將問世的Model B、n5絕對是今年國產電動車重頭戲。

事實上，《ETtoday車雲》日前與鴻華先進詢問海外計劃，官方表示熱門級距的Model B也正在積極尋求海外客戶。

▲Model B、n5續航力預估將有500公里以上。

Model B車長4,320mm、軸距2,800mm，其單馬達後驅版本，將搭載58kWh電池，具有230匹／34.6公斤米扭力表現；去年亮相還有雙馬達4驅性能版，預料馬力有望來到300匹以上，續航力則在NEDC 500公里以上。

台灣2025年已經有不少電動車黑馬蠢蠢欲動，台灣Suzuki多次表態預計今年導入e Vitara電動車，以及台灣和泰也透露會有TOYOTA國產電動車計劃，推測價格帶都會在百萬出頭左右，鴻海納智捷勢必得在今年端出Model B、n5這道主菜，先搶佔市場先機求卡位！