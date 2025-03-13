「新一代Mazda CX-5」日本爆料空間變更大！預計今年問世換搭新油電

▲日本媒體掌握到下一代CX-5尺碼消息，擁有更討喜的空間。（預想圖／翻攝自X社群@kolesa）

記者徐煜展／綜合報導

正在最後測試籌備的新一代CX-5，可是Mazda今年最重要的主力大將，日本媒體近來掌握到關鍵消息，更有詳細的車身尺碼流出，新一代CX-5不僅擁有更節能的全新油電，還有更舒適寬敞的車室空間！

▲下一代CX-5尺碼放大不少，將搭上品牌最新Logo。（圖／翻攝自Mazda）

新一代Mazda CX-5日本消息指出會在今年7～9月中問世，且尺碼來到4,770x1,910x1,705mm、軸距達2,800mm，比現行CX-5 4,575x1,845x1,680mm、軸距2,700mm大上許多，全新世代的CX-5尺碼已經跟CX-60相近。

外型設計大膽突破，狹長的LED頭燈加上全新設計的黑色水箱護罩等，這些特徵目前都有國外捕獲的測試車相符，其下一代CX-5還將用上品牌最新Logo，將成為品牌家族化設計的領路人。

▲動力採用2.5升4缸全新油電。

動力採用2.5升4缸引擎，預計能繳出230匹馬力，而日前曝光的CX-5e則為純電的EV電動車，約有250匹馬力，下一代CX-5日本消息表示，將在今年7～9月就能一睹全新世代的CX-5。