ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

84.9萬、不漲價！台灣「Suzuki Jimny」回歸開賣　全新小休旅年底見

▲Suzuki Jimny重回台灣市場，售價與去年相同。（圖／翻攝自Suzuki）

▲Suzuki Jimny重回台灣市場，售價與去年相同。（圖／翻攝自Suzuki）

記者徐煜展／綜合報導

去年再度退場的Suzuki Jimny一度被外界認為重返台灣市場機率不高，不過短短不到半年時間，台灣原廠今年驚喜再度公告Suzuki Jimny回歸，官網已經上架開賣Suzuki Jimny，維持去年84.9萬價格。

▲Suzuki Jimny重回台灣市場，售價與去年相同。（圖／翻攝自Suzuki）

▲動力、配備、動力不變，官網售價84.9萬。

Suzuki Jimny在台灣銷售可是一波三折，過去曾因CAFÉ油耗法規限制短暫退出台灣，後續重回台灣市場後，又於去年11月再度離別，原廠重視台灣消費者對Jimny熱愛，再度與國外原廠積極爭取，Suzuki Jimny重回台灣開價84.9萬。

外型、動力、內裝都與去年相同，採1.5升自然進氣，搭配4速自排變速箱，繳出102匹馬力，並具有倒車顯影的多媒體螢幕、6具安全氣囊、車道偏移警示等。不過Suzuki Jimny考量國外供應，台灣配額仍是不多，喜愛Jimny手腳還是要加快。

▲Suzuki發表全新電動休旅e Vitara，台灣最快有望明年導入。（圖／翻攝自Suzuki）

▲全新e Vitara預計年底台北車展亮相，為上市暖身。

至於國外同樣熱賣的5門Suzuki Jimny，短時間還無緣來到台灣，不過台灣原廠已經表示，今年將有全新的e Vitara電動小休旅登台，並會在年底的台北車展亮相，屆時將進軍150萬內的競爭激烈的電車價格帶。

►特斯拉證實「全新入門電動車」要來了！售價預估折合新台幣百萬有找

►台灣「福斯Golf」完售出清！8.5代小改款今年接棒　新Tiguan再等等

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

關鍵字：SUZUKIBalenoBaleno Cross跨界休旅SUVJimny

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

#柯文哲 鞠躬感謝「不管遇到什麼困難，我仍以正面態度面對人生」

推薦閱讀

【周焦點】納智捷n7降6萬　電動旅行車上市　TOYOTA 5大日系造假

【周焦點】納智捷n7降6萬　電動旅行車上市　TOYOTA 5大日系造假

台灣註冊有望導入！「TOYOTA全新油電休旅」開賣　折合新台幣145萬

台灣註冊有望導入！「TOYOTA全新油電休旅」開賣　折合新台幣145萬

339萬、接單破百張！全新BMW i5 Touring電動旅行車開賣　8月交車　

339萬、接單破百張！全新BMW i5 Touring電動旅行車開賣　8月交車　

103.9萬、第3季交車！納智捷「n7全新特仕車」開賣　第2波預購開跑

103.9萬、第3季交車！納智捷「n7全新特仕車」開賣　第2波預購開跑

TOYOTA RAV4、Corolla Cross只賣油電車！澳洲原廠停售多款汽油車

TOYOTA RAV4、Corolla Cross只賣油電車！澳洲原廠停售多款汽油車

「大改款Mazda CX-5」有望採TOYOTA油電！外型內裝大蛻變科技十足

「大改款Mazda CX-5」有望採TOYOTA油電！外型內裝大蛻變科技十足

最新文章

與Honda合併失敗Nissan社長辭職2025-03-12

台灣「Suzuki Jimny」回歸開賣2025-03-12

TOYOTA「電動休旅三連發」2025-03-12

「LEXUS RZ休旅」小改款亮相2025-03-12

TOYOTA「全新電動休旅發表」2025-03-12

「MG全新7人座休旅」今年開賣2025-03-12

新「TOYOTA Corolla」歐洲亮相2025-03-12

瑪莎拉蒂自動駕駛飆上時速318KM2025-03-11

台灣「速霸陸電動休旅」大降52.3萬2025-03-11

Nissan「豪華7人座MPV」將大改款2025-03-11

熱門文章

TOYOTA「全新電動休旅發表」2025-03-12

「MG全新7人座休旅」今年開賣2025-03-12

TOYOTA將推「大改款7人座MPV」2025-03-11

台灣「速霸陸電動休旅」大降52.3萬2025-03-11

台灣「Suzuki Jimny」回歸開賣2025-03-12

新「TOYOTA Corolla」歐洲亮相2025-03-12

TOYOTA「電動休旅三連發」2025-03-12

「HONDA ZR-V」日本夏季改款！2025-03-11

馬自達「大改款CX-5」今年亮相2025-03-11

「LEXUS RZ休旅」小改款亮相2025-03-12

相關新聞

「LEXUS RZ休旅」改款突襲亮相！全新500e、550e外型超帥、性能更強

「LEXUS RZ休旅」改款突襲亮相！全新500e、550e外型超帥、性能更強

「MG全新7人座休旅」上路測試今年開賣！搭載2.0升渦輪配後驅、四驅

「MG全新7人座休旅」上路測試今年開賣！搭載2.0升渦輪配後驅、四驅

新「TOYOTA Corolla」歐洲亮相！房車、掀背、旅行車外觀配備升級

新「TOYOTA Corolla」歐洲亮相！房車、掀背、旅行車外觀配備升級

折價大砍52.3萬！台灣「速霸陸電動休旅」比TOYOTA bZ4X還殺

折價大砍52.3萬！台灣「速霸陸電動休旅」比TOYOTA bZ4X還殺

台灣HONDA「今年要導入ZR-V休旅」日本夏季改款！搭載2.0升省油油電

台灣HONDA「今年要導入ZR-V休旅」日本夏季改款！搭載2.0升省油油電

讀者迴響

熱門文章

TOYOTA「全新電動休旅發表」尺碼空間不輸RAV4！續航力可跑600公里

TOYOTA「全新電動休旅發表」尺碼空間不輸RAV4！續航力可跑600公里

「MG全新7人座休旅」上路測試今年開賣！搭載2.0升渦輪配後驅、四驅

「MG全新7人座休旅」上路測試今年開賣！搭載2.0升渦輪配後驅、四驅

TOYOTA將推「大改款7人座MPV」！台灣今年先上2.5升油電新年式

TOYOTA將推「大改款7人座MPV」！台灣今年先上2.5升油電新年式

折價大砍52.3萬！台灣「速霸陸電動休旅」比TOYOTA bZ4X還殺

折價大砍52.3萬！台灣「速霸陸電動休旅」比TOYOTA bZ4X還殺

84.9萬、不漲價！台灣「Suzuki Jimny」回歸開賣　全新小休旅年底見

84.9萬、不漲價！台灣「Suzuki Jimny」回歸開賣　全新小休旅年底見

新「TOYOTA Corolla」歐洲亮相！房車、掀背、旅行車外觀配備升級

新「TOYOTA Corolla」歐洲亮相！房車、掀背、旅行車外觀配備升級

TOYOTA「電動休旅三連發」！新改款bZ4X外型更好看、電池續航大升級

TOYOTA「電動休旅三連發」！新改款bZ4X外型更好看、電池續航大升級

台灣HONDA「今年要導入ZR-V休旅」日本夏季改款！搭載2.0升省油油電

台灣HONDA「今年要導入ZR-V休旅」日本夏季改款！搭載2.0升省油油電

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

名牌包典當價？結果超傻眼

原價買的精品，當舖估價竟砍半？經典款與非經典款價差超驚人！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366