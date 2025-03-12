84.9萬、不漲價！台灣「Suzuki Jimny」回歸開賣　全新小休旅年底見

▲Suzuki Jimny重回台灣市場，售價與去年相同。（圖／翻攝自Suzuki）

記者徐煜展／綜合報導

去年再度退場的Suzuki Jimny一度被外界認為重返台灣市場機率不高，不過短短不到半年時間，台灣原廠今年驚喜再度公告Suzuki Jimny回歸，官網已經上架開賣Suzuki Jimny，維持去年84.9萬價格。

▲動力、配備、動力不變，官網售價84.9萬。

Suzuki Jimny在台灣銷售可是一波三折，過去曾因CAFÉ油耗法規限制短暫退出台灣，後續重回台灣市場後，又於去年11月再度離別，原廠重視台灣消費者對Jimny熱愛，再度與國外原廠積極爭取，Suzuki Jimny重回台灣開價84.9萬。

外型、動力、內裝都與去年相同，採1.5升自然進氣，搭配4速自排變速箱，繳出102匹馬力，並具有倒車顯影的多媒體螢幕、6具安全氣囊、車道偏移警示等。不過Suzuki Jimny考量國外供應，台灣配額仍是不多，喜愛Jimny手腳還是要加快。

▲全新e Vitara預計年底台北車展亮相，為上市暖身。

至於國外同樣熱賣的5門Suzuki Jimny，短時間還無緣來到台灣，不過台灣原廠已經表示，今年將有全新的e Vitara電動小休旅登台，並會在年底的台北車展亮相，屆時將進軍150萬內的競爭激烈的電車價格帶。