折價大砍52.3萬！台灣「速霸陸電動休旅」比TOYOTA bZ4X還殺

▲台灣速霸陸Solterra祭出舊年式促銷，大刀砍52.3萬！（圖／翻攝自速霸陸）

記者徐煜展／綜合報導

上周TOYOTA bZ4X新年式推出降價31萬優惠，而作為雙生車的速霸陸Solterra更殺，原價189.8萬的Solterra，2023舊年式促銷優惠，大砍52.3萬來到137.5萬就能入手，比TOYOTA bZ4X更超值！

▲TOYOTA bZ4X新年式降31萬，而速霸陸Solterra則折價出清52.3萬，限量30輛。

3月TOYOTA bZ4X、速霸陸Solterra都在出奇招吸訂單，單馬達前驅TOYOTA bZ4X原價167萬，下殺31萬來到136萬，而配備更好、有雙馬達四驅的速霸陸Solterra也來拚人氣，其2023舊年式出清價137.5萬，相較原售價大砍52.3萬，不過只有限量30輛名額。

▲舊年式Solterra仍享有5年或12萬公里原廠保固。

137.5萬的速霸陸Solterra僅為2023年式出清，2025年仍維持189.8萬售價，不過舊年式Solterra與其他車系都享有5年或12萬公里原廠保固，其2023年式與2025年式外型、配備幾乎無變動，想要撿便宜的電動車迷，手腳要加快了！

至於TOYOTA bZ4X除了享有31萬降價優惠外，只要透過線上預選訂購，就能獲得1萬元充電金禮遇，並提供首年超低月付9,000元方案。