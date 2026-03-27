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賓士「AMG新世代旗艦性能車」現身！街道＆賽車雙版本同步推動

圖文／7Car 小七車觀點

Mercedes-AMG 近期揭露旗下 Track Sport 原型車身分，這款已預告多時的神秘車型，採取一車雙生策略，同時對應全新 GT3 賽車與道路合法版本 Black Series，並作為賽車認證（homologation）用途開發。

從外觀設定來看，兩款車型高度相似，幾乎難以一眼分辨。道路版採用 Michelin Pilot Sport Cup 2 輪胎並配有車牌，定位為可合法上路的高性能跑車；賽道版本則換上光頭胎、配置完整防滾籠，明確鎖定純賽道用途。這樣的雙軌策略，與近年部分品牌透過賽車衍生市售車的模式一致。

從細節觀察，道路版 Black Series 已展現極端設定，包括中央鎖定式輪圈、前擾流翼片（canards）、側出排氣與大型天鵝頸式尾翼，整體空力設計偏向賽道性能。原廠更直接將其定位為「歷來最激進的 Black Series」，預期將維持雙座配置，並進一步強化操控與下壓力表現。

動力系統方面，雖然 Mercedes-Benz 尚未公布詳細規格，但預期將維持純內燃機設定，不導入電氣化系統，以避免重量增加影響操控表現。參考前代 Mercedes-AMG GT Black Series 擁有 720 匹馬力輸出，新一代車型勢必需進一步突破，才能維持其性能旗艦地位。

在產品定位上，新世代 Black Series 將位於 Mercedes-AMG GT 63 Pro 之上，價格預期將高於現行約 203,550 美元的水準，進一步展現品牌頂級性能車款的魅力。

Mercedes-AMG 透過 Track Sport 計畫，強化賽車與市售車之間的連結，不僅為 GT3 賽事鋪路，也同步打造高階性能市場的話題產品。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Mercedes-Benz賓士AMG賽車跑車超跑汽車新車

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