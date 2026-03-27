賓士「邁巴赫旗艦S-Class」小改款亮相！頂奢豪華房車全面升級

圖文／7Car 小七車觀點

全新小改款 Mercedes-Maybach S-Class 日前正式亮相，作為品牌旗艦豪華房車，此次改款被視為歷來幅度最為全面的一次升級。Mercedes-Benz 表示，新車在設計、科技與動力層面皆進行深度革新，旨在進一步提升頂級豪華車的整體體驗。歐洲市場預計自 2026 年 3 月 25 日起開放訂購，其餘市場將陸續導入。

外觀方面，新款車型透過更具雕塑感的水箱護罩設計強化氣勢，面積較以往增加約兩成，並可選配發光邊框與品牌識別元素，進一步提升辨識度。細節之處亦有所著墨，包括帶有玫瑰金點綴的頭燈組、可保持直立的輪圈中心星徽設計，以及新增車色與輪圈樣式，展現低調但精緻的豪華氛圍。同時，Night Series 套件也帶來更具現代感的深色外觀選擇。

內裝鋪陳延續品牌一貫的高規格工藝，並透過重新設計的中控台與用料配置，營造更為沉靜且一致的座艙氛圍。MBUX Superscreen 多螢幕系統結合 Maybach 專屬介面設計，強調數位與工藝的融合。此外，首次導入的無皮革內裝選項，採用名為「Mirville」的高級織物，展現品牌對於現代豪華與永續理念的詮釋。後座亦維持旗艦級配置，包括獨立座椅、冷藏空間與專屬香檳杯等，強調乘坐體驗。

科技層面則是本次改款重點之一，首度導入 MB.OS 車載作業系統，並搭配新世代 MBUX 系統與 AI 虛擬助理，支援更直覺的人機互動與持續 OTA 更新。駕駛輔助系統亦同步升級，透過更強大的運算架構與感測器配置，提供更完整的行車與停車輔助功能。

動力系統方面，新車導入重新調校的直列六缸與 V8 引擎，並全面搭配輕油電技術，以提升動力輸出與效率表現。在部分市場中，V12 動力仍持續提供，滿足高端客群需求。插電式油電版本則具備約 100 公里的純電續航能力，並強化中段加速反應。底盤部分採用升級後的 AIRMATIC 氣壓懸吊，結合車聯網資訊進行預測式調整，進一步優化行路舒適性。

此次小改款 Mercedes-Maybach S-Class 在既有旗艦基礎上，透過設計細節、數位科技與動力系統的全面進化，進一步強化其作為頂級豪華房車的產品定位。從更為細膩的座艙體驗到導入新世代車載系統，皆反映出Mercedes-Benz持續深化高端市場佈局的策略方向。在豪華車市場競爭日益激烈的背景下，該車型未來在全球市場的表現，仍值得持續觀察。