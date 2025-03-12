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「LEXUS RZ休旅」改款突襲亮相！全新500e、550e外型超帥、性能更強

▲歐洲發表LEXUS RZ電動休旅小改款，全新500e、550e兩款動力登場。（圖／翻攝自LEXUS）

▲歐洲發表LEXUS RZ電動休旅小改款，全新500e、550e兩款動力登場。（圖／翻攝自LEXUS）

記者徐煜展／綜合報導

TOYOTA、LEXUS於台灣時間3月12日大秀電動版圖肌肉（連結），TOYOTA帶來C-HR+全新電動休旅，而LEXUS則有小改款RZ，新改款RZ針對外型、內裝、動態系統等進行大幅度升級調整，並首度帶來超帥、性能更強的RZ 500e、550e等車型！

▲歐洲發表LEXUS RZ電動休旅小改款，全新500e、550e兩款動力登場。（圖／翻攝自LEXUS）

▲歐洲發表LEXUS RZ電動休旅小改款，全新500e、550e兩款動力登場。（圖／翻攝自LEXUS）

▲歐洲發表LEXUS RZ電動休旅小改款，全新500e、550e兩款動力登場。（圖／翻攝自LEXUS）

▲歐洲發表LEXUS RZ電動休旅小改款，全新500e、550e兩款動力登場。（圖／翻攝自LEXUS）

▲LEXUS RZ

▲LEXUS RZ

▲全新兩款動力不僅性能更強，RZ 550e F Sport還用上許多運動化的空力套件妝點。

LEXUS RZ電動車陣容再添生力軍，日前註冊的RZ 500e、550e兩款動力藉由小改款之際登場亮相，比起基本款的RZ 350e，這兩款車型擁有更跑格、性能化的象徵。

首先兩款車型都採用雙馬達配置，採77kWh電池容量，RZ 500e能繳出375匹馬力，續航力達500公里，至於RZ 550e F Sport則來到402匹馬力，續航力達450公里，RZ 500e能在4.6秒完成破百加速衝刺，而RZ 550e F Sport縮短到4.4秒。

相比RZ 350e的車重2,050公斤，RZ 500e、RZ 550e F Sport依車型等級不同，車重最重來到2,155與2,180公斤。

▲歐洲發表LEXUS RZ電動休旅小改款，全新500e、550e兩款動力登場。（圖／翻攝自LEXUS）

▲歐洲發表LEXUS RZ電動休旅小改款，全新500e、550e兩款動力登場。（圖／翻攝自LEXUS）

▲內裝升級新的數位儀錶，加入新的駕馭模式，讓新車動態表現更優秀。

LEXUS原廠表示，小改款的RZ電動休旅，透過電池、底盤、動態表現等重大優化更新，新車相較過去擁有更長的續航力、更短的充電時間。續航優化14～20%，加入電池預熱系統，讓電池在充電前達到最好的工作溫度，充電時間最多能減少30分鐘。

更加入了新的Interactive Manual Drive駕馭模式，加上重新調校的Direct 4電子四驅系統，能提升駕駛樂趣、模擬聲浪、精進行路質感等，強調新模式能模擬性能油車的換檔快感，讓車輛與駕駛擁有更好的默契與互動。

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