「MG全新7人座休旅」上路測試今年開賣！搭載2.0升渦輪配後驅、四驅

▲全新MG旗艦7人座測試車再現身，為最終上市暖身預熱。（圖／翻攝自IG@rushlane）

記者徐煜展／綜合報導

MG即將在印度推出全新7人座休旅Majestor，不僅具備不俗的7人座空間，該車訴求具有不俗越野的能力，採用2.0升柴油渦輪，成為當地MG旗艦代表作！

▲MG Majestor取代印度Gloster地位，成為品牌新旗艦代表。（圖／翻攝自MG）

MG Majestor即將在印度上市，成為同級最長、最高、最寬車款，並取代MG Gloster旗艦地位，該車來自上汽集團的大通Maxus D90，其D90在智利、南非都有販售，如今換上MG Logo進軍印度市場。

MG Majestor車長突破5米、軸距近3米的尺碼，為車內爭取最好的7人座空間，相當特別的是，Majestor採非乘載式底盤平台，具有強悍的越野能力，2.0升4缸柴油渦輪，提供215匹馬力、48.9公斤米扭力，可選擇後驅、四驅配置。

▲車內將採雙12.3吋數位座艙，具備L2輔助駕駛科技。

方正、氣勢十足的硬派設計，搭配很有特色的分離式LED頭燈，第一眼就給人相當高的辨識度，其後方更特別鑲上Majestor車名來與大通Maxus D90作出更多外型差異。

內裝尚未公布，但可預期會來自大通Maxus D90共享，具備12.3吋數位儀錶、12.3吋多媒體螢幕，三區恆溫空調、全景天窗、360度環景、L2的輔助駕駛科技，貴為旗艦休旅代表，當然配備沒漏氣，一次給好給滿。