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新「TOYOTA Corolla」歐洲亮相！房車、掀背、旅行車外觀配備升級

▲歐洲原廠釋出新年式TOYOTA Corolla，為上市作暖身。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲歐洲原廠釋出新年式TOYOTA Corolla，為上市作暖身。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

日本、歐洲都即將推出新年式TOYOTA Corolla，而歐洲原廠手腳更快一步，搶先釋出官圖為上市開始暖身，歐規新年式TOYOTA Corolla維持房車、掀背、旅行車等3種選擇，詳細車型售價會在稍晚公布！

▲歐洲原廠釋出新年式TOYOTA Corolla，為上市作暖身。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲新年式賣點增加金屬色澤的深紅色烤漆。

作為第12代末代車型的TOYOTA Corolla，已經適逢大改款週期，在6代大改款RAV4今年登場後，可想而知接下來重頭戲就是新一代TOYOTA Corolla，為了強化市場競爭力，歐洲、日本都準備在近期釋出新年式來提升戰力。

新年式TOYOTA Corolla外觀設計不變，新增深紅色的新車色作為亮點，並搭配黑色後視鏡、黑色車頂，帶來更有層次感的視覺變化，有了新顏色的加入，讓Corolla車色選擇達到10種，在部分車型上，也增加全新設計的17吋鋁圈，讓新TOYOTA Corolla外型多了更多選擇。

▲歐洲原廠釋出新年式TOYOTA Corolla，為上市作暖身。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲內裝材質用料升級，視覺、觸覺都加分。

內裝鋪陳不變，主要針對材質優化，與C-HR同步，歐規新TOYOTA Corolla方向盤、排檔座都換上更有質感的皮革包覆，讓視覺、觸覺感受更加分，官方還表示新材質比起過去更耐磨、實用。

動力編成尚未公布，但預期維持1.8升、2.0升油電等選擇，1.8升可輸出138匹馬力，2.0升來到193匹馬力，歐洲原廠將在近期上市新年式TOYOTA Corolla，而日本則預計在5月推出。

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關鍵字：TOYOTACorolla CrossSUVCorolla房車掀背旅行車

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