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TOYOTA「全新電動休旅發表」尺碼空間不輸RAV4！續航力可跑600公里

▲TOYOTA C-HR+

▲歐洲發表全新TOYOTA C-HR+電動休旅。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

打破TOYOTA電動車命名規則，歐洲TOYOTA於台灣時間3月12日發表全新電動休旅，並不是外界猜測的bZ3X，而是以C-HR+作為全新電動休旅命名，該車技術平台大多與bZ4X共享，其尺碼空間不亞於RAV4，成為TOYOTA進軍電動車市場的新武器。新車除了會在歐洲上市外，未來也將進軍北美市場。

▲歐洲發表全新TOYOTA C-HR+電動休旅。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA C-HR+

▲尺碼空間不輸油車RAV4。

TOYOTA C-HR+全新電動休旅外型令人聯想到曾現身台北車展的bZ Compact SUV，未來不排除有望進軍台灣市場，全新的C-HR+與台灣曾販售過的C-HR油車毫無關聯，而是採用與bZ4X相同的e-TNGA平台，屬於市場競爭的中型休旅級距。

C-HR+尺碼4,520x1,870x1,595mm長寬高比RAV4略小，不過軸距2,750mm比RAV4大上不少，加上電動車平整化空間優勢，可想而知擁有不輸RAV4的乘坐空間。外型採用來自Crown、Prius等家族化的頭燈設計，搭配全新電動車封閉的水箱罩，全新C-HR+比起油車C-HR來得更潮、更前衛。

▲歐洲發表全新TOYOTA C-HR+電動休旅。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲新車最大續航力600公里。

來自C-HR經典的斜背跑旅設計，為新車帶來更多跑格韻味，後車門採隱藏式車門把手，搭配一體式貫穿尾燈，展現出相當高科技的未來感。新車後車廂標準狀態下擁有416L置物空間。

重點的電池續航，首波提供57.7kWh、77kWh電池容量，配置單馬達前驅、雙馬達四驅等車型，可繳出165匹馬力、338匹馬力，擁有455、600公里兩種規格，支援150kW高效率充電。

至於內裝設計則不陌生，基本來自bZ4X設計，採用14吋多媒體螢幕，方向盤、儀錶等與bZ4X造型相同，螢幕下方仍保留部分實體按鍵，採用旋鈕式排檔操作。

▲TOYOTA電動車

▲TOYOTA將還有6款以上電動車登場，加上LEXUS多達14款以上。

豐田集團也公告接下來還有多款電動車陸續問世，到2026年前，TOYOTA、LEXUS將有多達14款以上的電動車作品，展現豐田集團拓大電動車版圖的企圖心。

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關鍵字：TOYOTAbZ4X電動車休旅車跨界充電C-HR+

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