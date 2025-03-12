TOYOTA「電動休旅三連發」！新改款bZ4X外型更好看、電池續航大升級

▲TOYOTA發表小改款bZ4X，外型更亮眼，電池續航升級。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

TOYOTA、LEXUS於3月12日一口氣發表C-HR+全新電動休旅（連結）、改款新LEXUS RZ（連結），第3款就是台灣熟悉的bZ4X，歐洲搶先亮相的小改款bZ4X，外型、內裝更有新鮮感，而重點的電池續航更是有感提升！

▲外型主要針對車頭修改，換上全新頭燈、修改保桿線條。

在外型上，TOYOTA新bZ4X、C-HR+都採用致敬Crown與Prius搶眼的C字造型LED頭燈組，搭配重新設計的保桿，讓視覺不僅擁有更前衛的時髦感，更有清爽俐落的高辨識度。

▲電池新增入門款選項，加大的電池容量續航力優化最大達11%。

小改款bZ4X針對重點的電池續航大升級，相較2022年首發的71.4kWh電池，最新改款新增更入門的57.7 kWh，以及加大的73.1 kWh電池容量，這2款規格與C-HR+一致，而加大的73.1 kWh相比過去，單馬達前驅提升57公里續航來到573公里，雙馬達四驅則增加50公里達520公里。

入門款單馬達前驅可輸出167匹馬力，而73.1 kWh則有224匹馬力、343匹馬力兩種輸出。

此外，新bZ4X也與C-HR+同步採用最新的電池預熱功能，讓電池充電前能達到最好的工作溫度，進而減少充電時間能達到30分鐘，AC充電功率提升至22kW，DC則來到150kW。

▲車內換上新的數位儀錶，搭配14吋多媒體螢幕。

內裝同樣與C-HR+相同，換上新的數位儀錶，搭配14吋多媒體螢幕，保留部分的實體操作按鍵，並維持旋鈕式排檔。