TOYOTA全新入門微型電動車登場！車長2.5米停車超方便、續航100公里

▲TOYOTA大玩創意，推出可愛、搶眼的微型電動概念車。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

TOYOTA在3月可是在電動車版圖大展拳腳，除了有C-HR+、bZ4X、LEXUS RZ這3款新電動車外，還帶來特別吸睛的FT-Me Concept微型概念車，該車車長只有2.5米，只需半個停車位就能停車！

▲新車造型突出、搶眼，車頂配有太陽能充電板。

類似大陸市場常見的「老頭樂」微型電動車，這回輪到TOYOTA FT-Me Concept玩創意，僅有2.5米車長的概念電動車，比過去台灣曾賣過的Smart ForTwo還要小，外型設計揉合科技未來、可愛風格，未來若真的量產上市，勢必男女老少通殺，相當適合日本擁擠的都市鬧區。

新車整體設計相當簡潔，LED頭燈、TOYOTA Logo位於擋風玻璃下方，車外透過電子鏡頭來取代傳統後視鏡，車頂配有太陽能充電板，預計每天能補充20～30公里的續航力。

▲新車並無傳統電門、剎車踏板，可由方向盤來控制加減速。

車內設計同樣令人眼睛為之一亮，採前衛矩形的方向盤，前方配有液晶的數位儀錶，配置織布環保材質的雙座座椅，而車內並未配置電門、剎車踏板，可由方向盤控制車速，成為身體殘疾者新福音，並能支援手機APP連結，帶來更多智慧科技的互動。

動力上並未公布詳細數據，不過預計時速達到45km/h，續航力約有100公里，主打超方便的都會市區代步電動小車。