ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

TOYOTA全新入門微型電動車登場！車長2.5米停車超方便、續航100公里

▲TOYOTA大玩創意，推出可愛、搶眼的微型電動概念車。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA大玩創意，推出可愛、搶眼的微型電動概念車。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

TOYOTA在3月可是在電動車版圖大展拳腳，除了有C-HR+、bZ4X、LEXUS RZ這3款新電動車外，還帶來特別吸睛的FT-Me Concept微型概念車，該車車長只有2.5米，只需半個停車位就能停車！

▲TOYOTA大玩創意，推出可愛、搶眼的微型電動概念車。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA大玩創意，推出可愛、搶眼的微型電動概念車。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲新車造型突出、搶眼，車頂配有太陽能充電板。

類似大陸市場常見的「老頭樂」微型電動車，這回輪到TOYOTA FT-Me Concept玩創意，僅有2.5米車長的概念電動車，比過去台灣曾賣過的Smart ForTwo還要小，外型設計揉合科技未來、可愛風格，未來若真的量產上市，勢必男女老少通殺，相當適合日本擁擠的都市鬧區。

新車整體設計相當簡潔，LED頭燈、TOYOTA Logo位於擋風玻璃下方，車外透過電子鏡頭來取代傳統後視鏡，車頂配有太陽能充電板，預計每天能補充20～30公里的續航力。

▲TOYOTA大玩創意，推出可愛、搶眼的微型電動概念車。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲新車並無傳統電門、剎車踏板，可由方向盤來控制加減速。

車內設計同樣令人眼睛為之一亮，採前衛矩形的方向盤，前方配有液晶的數位儀錶，配置織布環保材質的雙座座椅，而車內並未配置電門、剎車踏板，可由方向盤控制車速，成為身體殘疾者新福音，並能支援手機APP連結，帶來更多智慧科技的互動。

動力上並未公布詳細數據，不過預計時速達到45km/h，續航力約有100公里，主打超方便的都會市區代步電動小車。

►特斯拉證實「全新入門電動車」要來了！售價預估折合新台幣百萬有找

►台灣「福斯Golf」完售出清！8.5代小改款今年接棒　新Tiguan再等等

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

關鍵字：TOYOTAbZ4X電動車休旅車跨界充電FT-Me Concept

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【 #護送超人】老人不敢過馬路 高中生暖心陪過20秒！ #台中

推薦閱讀

【周焦點】納智捷n7降6萬　電動旅行車上市　TOYOTA 5大日系造假

【周焦點】納智捷n7降6萬　電動旅行車上市　TOYOTA 5大日系造假

台灣註冊有望導入！「TOYOTA全新油電休旅」開賣　折合新台幣145萬

台灣註冊有望導入！「TOYOTA全新油電休旅」開賣　折合新台幣145萬

339萬、接單破百張！全新BMW i5 Touring電動旅行車開賣　8月交車　

339萬、接單破百張！全新BMW i5 Touring電動旅行車開賣　8月交車　

103.9萬、第3季交車！納智捷「n7全新特仕車」開賣　第2波預購開跑

103.9萬、第3季交車！納智捷「n7全新特仕車」開賣　第2波預購開跑

TOYOTA RAV4、Corolla Cross只賣油電車！澳洲原廠停售多款汽油車

TOYOTA RAV4、Corolla Cross只賣油電車！澳洲原廠停售多款汽油車

「大改款Mazda CX-5」有望採TOYOTA油電！外型內裝大蛻變科技十足

「大改款Mazda CX-5」有望採TOYOTA油電！外型內裝大蛻變科技十足

最新文章

台灣BMW最便宜「電動休旅iX1」入門款2025-03-13

台灣賓士25年式E-Class、S-Class2025-03-13

「新一代Mazda CX-5」日本爆料空間變更大2025-03-13

三菱「跨界7人座MPV」新車泰國開賣2025-03-13

TOYOTA全新入門微型電動車登場2025-03-13

368萬起英式豪華皮卡車台灣上市2025-03-12

與Honda合併失敗Nissan社長辭職2025-03-12

台灣「Suzuki Jimny」回歸開賣2025-03-12

TOYOTA「電動休旅三連發」2025-03-12

「LEXUS RZ休旅」小改款亮相2025-03-12

熱門文章

「MG全新7人座休旅」今年開賣2025-03-12

TOYOTA將推「大改款7人座MPV」2025-03-11

台灣「速霸陸電動休旅」大降52.3萬2025-03-11

TOYOTA「全新電動休旅發表」2025-03-12

TOYOTA全新入門微型電動車登場2025-03-13

三菱「跨界7人座MPV」新車泰國開賣2025-03-13

台灣「Suzuki Jimny」回歸開賣2025-03-12

「新一代Mazda CX-5」日本爆料空間變更大2025-03-13

368萬起英式豪華皮卡車台灣上市2025-03-12

新「TOYOTA Corolla」歐洲亮相2025-03-12

相關新聞

TOYOTA「電動休旅三連發」！新改款bZ4X外型更好看、電池續航大升級

TOYOTA「電動休旅三連發」！新改款bZ4X外型更好看、電池續航大升級

「LEXUS RZ休旅」改款突襲亮相！全新500e、550e外型超帥、性能更強

「LEXUS RZ休旅」改款突襲亮相！全新500e、550e外型超帥、性能更強

TOYOTA「全新電動休旅發表」尺碼空間不輸RAV4！續航力可跑600公里

TOYOTA「全新電動休旅發表」尺碼空間不輸RAV4！續航力可跑600公里

「MG全新7人座休旅」上路測試今年開賣！搭載2.0升渦輪配後驅、四驅

「MG全新7人座休旅」上路測試今年開賣！搭載2.0升渦輪配後驅、四驅

新「TOYOTA Corolla」歐洲亮相！房車、掀背、旅行車外觀配備升級

新「TOYOTA Corolla」歐洲亮相！房車、掀背、旅行車外觀配備升級

讀者迴響

熱門文章

「MG全新7人座休旅」上路測試今年開賣！搭載2.0升渦輪配後驅、四驅

「MG全新7人座休旅」上路測試今年開賣！搭載2.0升渦輪配後驅、四驅

TOYOTA將推「大改款7人座MPV」！台灣今年先上2.5升油電新年式

TOYOTA將推「大改款7人座MPV」！台灣今年先上2.5升油電新年式

折價大砍52.3萬！台灣「速霸陸電動休旅」比TOYOTA bZ4X還殺

折價大砍52.3萬！台灣「速霸陸電動休旅」比TOYOTA bZ4X還殺

TOYOTA「全新電動休旅發表」尺碼空間不輸RAV4！續航力可跑600公里

TOYOTA「全新電動休旅發表」尺碼空間不輸RAV4！續航力可跑600公里

TOYOTA全新入門微型電動車登場！車長2.5米停車超方便、續航100公里

TOYOTA全新入門微型電動車登場！車長2.5米停車超方便、續航100公里

三菱「跨界7人座MPV」新運動款泰國開賣！1.6升油電折合新台幣95萬

三菱「跨界7人座MPV」新運動款泰國開賣！1.6升油電折合新台幣95萬

84.9萬、不漲價！台灣「Suzuki Jimny」回歸開賣　全新小休旅年底見

84.9萬、不漲價！台灣「Suzuki Jimny」回歸開賣　全新小休旅年底見

「新一代Mazda CX-5」日本爆料空間變更大！預計今年問世換搭新油電

「新一代Mazda CX-5」日本爆料空間變更大！預計今年問世換搭新油電

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

名牌包典當價？結果超傻眼

原價買的精品，當舖估價竟砍半？經典款與非經典款價差超驚人！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366