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三菱「跨界7人座MPV」新運動款泰國開賣！1.6升油電折合新台幣95萬

▲泰國推出顏值超帥的三菱Xpander、Xpander Cross特仕車。（圖／翻攝自三菱）

▲泰國推出顏值超帥的三菱Xpander、Xpander Cross特仕車。（圖／翻攝自三菱）

記者徐煜展／綜合報導

在三菱主戰場的東南亞市場，有款人氣超夯的跨界7人座MPV，近來泰國針對Xpander、Xpander Cross推出超帥氣的運動款特仕車，搭載1.6升油電，折合新台幣95萬！

▲泰國推出顏值超帥的三菱Xpander、Xpander Cross特仕車。（圖／翻攝自三菱）

▲台灣曾在2019年測試Xpander。

台灣其實對三菱Xpander並不陌生，曾在2019年登台測試，最終因環保排放認證等問題無緣上市，不過歷經數年之後，東南亞的Xpander已經推出更節能的1.6升油電，還有跨界版Xpander Cross，加上台灣今年又有同樣來自東南亞Xforce小休旅導入規劃，未來Xpander、Xpander Cross要再度進軍台灣，也不是不無可能。

▲泰國推出顏值超帥的三菱Xpander、Xpander Cross特仕車。（圖／翻攝自三菱）

▲泰國推出顏值超帥的三菱Xpander、Xpander Cross特仕車。（圖／翻攝自三菱）

▲2款特仕車用上大量空力套件、黑色要素妝點。

作為三菱在東南亞的高人氣車款，泰國原廠近來推出Xpander、Xpander Cross HEV Play運動款特仕車，全車以更有侵略氣息的空力套件妝點，讓原本較為斯文的Xpander、Xpander Cross再添幾分霸氣，其用上大量的黑化套件、黑色鋁圈來提高視覺對比，讓這輛主打7人座的MPV，展現殺氣騰騰的氣勢！

Xpander、Xpander Cross HEV Play開價981,000泰銖，折合新台幣約95萬，動力採用最新的1.6升油電，搭配eCVT變速箱，能繳出114匹馬力，還能支援短暫的純電行駛，這具1.6升油電也會在今年出現在東南亞的Xforce身上。

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關鍵字：三菱SUVMPV跨界Xpander CrossMitsubishi休旅車

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