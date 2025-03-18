改款升級還降價！KIA「新一代Picanto」雙車型59.9萬起上市

▲KIA台灣森那美起亞發表新一代Picanto，採雙車型，售價自59.9萬起。（圖／記者林鼎智攝，以下同）

記者林鼎智／新北報導

KIA台灣森那美起亞今（18）新北土城展示中心開幕，同時也同步發表新一代KIA Picanto，新車為二度小改款，不僅內外觀配備升級，入手門檻也比改款前便宜，共有Trendy、Apex雙車型，售價自59.9萬起。

▲新Picanto入手門檻降低，不過像是駕駛座通風座椅、GT-Line等套件需另外加價選配。



此番Picanto為二度小改款版本，在去年7月海外上市。小改款變化幅度大，換上品牌家族Opposites United設計語彙，具有Star maps頭燈、大開口下氣壩、Wide Tech貫穿式中央定位燈（GT-line套件）提升視覺質感，輪圈自14吋-16吋。

新Picanto也提供多項選配，其中Luxe選配套件（Apex車型限定、選配價2萬元）包括雙前座加熱座椅（駕駛座通風）、方向盤加熱功能、前座頭枕前後滑移功能等；GT-Line也採選配方式（選配價4萬元），包括16吋雙色輪圈、D-Cut跑格化方向盤、金屬踏板及後座USB Type-C充電孔等，並且也可選配首度導入的莫蘭迪綠外觀及內裝套件（選配價1.5萬），讓Picanto具有獨特風格。

▲新Picanto換上Star Map頭燈，另外也提供Wide Tech貫穿式中央定位燈（GT-line套件）。



座艙佈局從指針儀表升級為Supervision儀表，搭配8吋中控螢幕，具有手機無線Apple Carplay／Android Auto功能、同級唯一駕駛座通風座椅等。新Picanto全車標配7氣囊、並針對FCA前方預警碰撞輔助系統增添行人／自行車／車輛偵測、導入BCA盲區防撞主動煞車輔助系統、RCCA後方交通防撞主動煞車輔助等功能。

▲座艙升級為Supervision儀表，搭配8吋中控螢幕，具有手機無線Apple Carplay／Android Auto功能。

新Picanto採單一1.2升4缸自然進氣引擎、5速電子序列式變速箱（單離合自手排），具有最大馬力79匹／11.5公斤米扭力，平均油耗達18km／L，維持靈活身型、親民的排氣量稅賦優勢。

KIA台灣森那美起亞也推出Picanto專屬禮遇，即刻入主享輕奢尊享方案（總價值逾18,000玩），包含Smith Bella隔熱紙、原廠前後行車紀錄器、KIA全車系五年不限里程全車原廠保固。

▲新Picanto採單一1.2升4缸自然進氣引擎、5速五速電子序列式變速箱，具有最大馬力79匹／11.5公斤米扭力。

KIA土城展示中心

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