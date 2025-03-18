Aprilia新年式RS660發表！儀表＆動力升級　還有前後歐Factory版

▲Aprilia發表新2025年式RS660，同時也帶來RS660 Factory版本，目前已在歐洲、北美開賣。（圖／翻攝自Aprilia，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

義大利重機品牌Aprilia在推出RS660中量級機種在全球市場獲得不錯迴響後，原廠近日也發表2025年式車型，除了換上新的定風翼外，還帶來配備更高檔的「RS660 Factory」，後者具有「前後歐」Ohlins全可調懸吊系統、專屬塗裝。

新年式RS660外觀提供Venom Yellow、Blue Marlin 2種車色，同時整流罩也換上新的定風翼，具有更好的空氣力學，並且還增添Launch control彈射起步模式、升級5吋TFT全彩液晶儀表，其他像是APRC電控系統、進退快排、Brembo卡鉗等也都應有盡有，維持電控滿載的高水準；動力則同樣採659c.c.水冷雙缸引擎，最大馬力提升至105匹，並通過Euro 5+排放標準，全車裝備重量為183公斤。

▲新年式RS660共有兩種車色，升級5吋全彩儀表、增添彈射起步模式，同時車頭的定風翼也有更新，最大馬力也提升至105匹。



至於在RS660 Factory方面，則統一採Dark Banshee黑紅塗裝，具有專屬Factory車身標示，同時前後懸吊也升級成前Ohlins 43mm全可調倒叉、後Ohlins全可調後避震。目前新年式RS660歐洲售價為11,799歐元，折合新台幣約42.6萬，而RS660 Factory則是13,999歐元（折合新台幣50.5萬）。

▲RS660 Factory則具有專屬塗裝，升級前後Ohlins全可調懸吊。