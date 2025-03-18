奧迪德國將裁員7500人！去年銷量衰退11％、純電動車品牌目標延後

▲在去年銷量衰退11%下，為節省開支，Audi宣布至2029年時將在德國裁員7,500人。（圖／翻攝自Audi，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

奧迪（Audi）去年全球銷量衰退11%，為了降低人事成本來止血，奧迪也宣布計劃在2029年時於德國裁員7,500人，目前已與工會達成協議，將降低德國工廠的勞動力成本、提高靈活性。

據了解，奧迪希望德國工廠每年可節省約11億歐元（折新台幣約396億），同時也希望減少內部科層系統、重新調整產品組合，例如Q7車型的存續，並將延後轉型為純電動車品牌的目標。

▲除了裁員外，奧迪也將減少內部科層制度、重新調整產品組合，並可能放棄轉型為純電動車品牌的目標。



雖然將在德國裁員7,500人，奧迪也承諾會在德國投資約80億歐元，以作為當地就業保護計劃。同時原廠也對Neckarsulm工廠的未來計劃十分保密，暗示燃油車的電動化架構將持續進行，並考慮讓該工廠創造其他價值，成為新電動車平台的生產據點，成為奧迪集團的AI及數位化中心，至於另一Ingolstadt工廠，則可能成為A3電動車的生產據點。

另外，由於奧迪在北美並無設立工廠，因此也面臨川普政府的關稅問題，若貿易戰加劇，奧迪將考慮在福斯Chattanooga工廠加開產線，以維持市場競爭力。

▲奧迪位於德國的Ingolstadt工廠，未來可能成為A3電動車的生產據點。