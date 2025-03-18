比亞迪「兆瓦閃充」快充技術發表！充1秒跑2公里、實現油電同速

▲比亞迪發表「兆瓦閃充」技術，帶來1000V、最大功率1,000kW的直流充電，充電1秒即可跑2公里，實現油電同速的充電效率。（圖／翻攝自比亞迪，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

比亞迪（BYD）於漢L、唐L新車發表中，同時為電動車充電技術帶來突破！比亞迪發表「兆瓦閃充」1,000kW直流快充技術，不僅可達到最高電壓1,000V、最大供電功率1,000kW，同時最大充電倍率也達到10C，在該技術下充電1秒即可跑2公里、充電5分鐘可跑407公里，成為目前全球充電最速、功率最大的快充技術。

▲比亞迪兆瓦閃充也達到最高充電倍率10C，也是全球最高。



不同於現行800V、350kW直流快充功率已經是頂尖電動車的規格，比亞迪總裁王傳福在發表會公布的「兆瓦閃充」，使電動車直流快充技術來到1,000kW，其中從官方公布的照片中，還能看到漢L電動車插著2隻充電槍的畫面，達成全球最大功率、最高峰值充電速度，實現「油電同速」的目標。

▲原廠照片中也可看到插著雙槍的漢L，比亞迪也預告將佈建4,000座以上的兆瓦閃充站。



除了驚人充電功率外，比亞迪也預告將在未來規劃建立4,000座以上的「兆瓦閃充站」，該充電樁採左右雙槍設計，進一步讓公共快充樁變成超充樁。比亞迪還發表全球首款量產30,000rpm的電動馬達，可輸出580kW，峰值扭力達560.8公斤米，並具有體積小、高功率密度優勢，將使電動車性能再向上提升。

▲除了充電技術外，比亞迪也發表首款量產30,000rpm的電動馬達，可輸出580kW，峰值扭力達560.8公斤米。