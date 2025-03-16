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保時捷2024財報「獲利減16.4億歐元」！將加強燃油＆PHEV動力開發

圖文／7Car 小七車觀點

VAG 集團旗下經典跑車品牌 Porsche AG 近日公佈 2024 財務年度報告，儘管全球汽車市場環境充滿挑戰，該公司仍保持穩健表現，總營收達 401 億歐元，與 2023 年相比僅小幅下降 1.1%。然而，受市場變動影響，集團營業利潤從前一年的 72.8 億歐元降至 56.4 億歐元，營業利潤率則為 14.1%。

Porsche 在 2024 年面臨來自中國大陸市場的需求下滑，電動車市場增長未達預期，以及供應鏈干擾等問題。然而，該公司仍在全球五大市場中的四個市場創下銷售紀錄，全年總交付量達 310,718 輛，較 2023 年減少 3%。Cayenne 成為最暢銷車款，交付量達 102,889 輛，其次為 Macan（82,795 輛）與 911（50,941 輛）。此外，混合動力與純電車型仍占總銷量的 27%。

產品策略部分，Porsche 已於 2024 年完成旗下六大車系中的五款更新，包括 Cayenne、Panamera、Taycan、911 以及電動 Macan，持續推動燃油、插電式混合動力與純電動車並行發展。鑑於全球電動車市場成長速度較預期緩慢，Porsche 決定擴大內燃機與插電式混合動力車型的投資，並預計在 2030 年後仍維持多元驅動系統選擇。此外，公司正在評估全新內燃機與混合動力 SUV 車系，可能於本世紀末推出。

根據 Porsche 所公布的 2024 年財報顯示，該公司依舊保持強勁現金流，汽車業務淨現金流達 37 億歐元，接近 2023 年的紀錄水平，顯示其財務韌性。Porsche 表示，預計 2025 年市場環境仍將嚴峻，特別是在中國大陸市場競爭加劇及全球經濟不確定性下，預計全年營業利潤率將降至 10% 至 12% 之間。此外，Porsche 計畫額外投入 8 億歐元於產品研發與軟體與電池技術領域，以增強競爭力。

另外，Porsche 在 2024 年亦有展開內部調整，進行高層人事變動與營運策略調整，以確保長期競爭力。新任財務與 IT 董事會成員 Jochen Breckner 強調，公司將持續推進成本結構優化，並透過 "Road to 20" 計畫強化長期獲利能力，最終目標是將營業利潤率維持在 20% 以上。

整體而言，儘管 Porsche 於 2024 年營收與獲利均有所下降，但該公司仍展現財務韌性，並透過多元化產品策略與內部調整應對市場變化。隨著未來電動車技術的發展與消費趨勢的變動，Porsche 將持續在內燃機、混合動力與電動車之間保持平衡，以維持競爭優勢。

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※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

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