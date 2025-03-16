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賓士「新世代電動MPV」冬季測試進行中！搭全時4驅＋後輪轉向更好開

圖文／7Car 小七車觀點

Mercedes-Benz 日前正式展開全新 MPV 產品的冬季測試計畫，選擇瑞典 Arjeplog 作為極端環境試驗場地，全面驗證新車在低溫條件下的動態表現、熱管理以及車室舒適性。這些測試不僅確保新世代 MPV 能夠適應嚴苛氣候，還能滿足不同市場對於豪華與實用並重的需求。

搭載 4MATIC 全時四輪驅動系統與後輪轉向技術　Mercedes-Benz 新世代 MPV 進行最終測試

此次測試的 MPV 搭載 Mercedes-Benz 最新的 4MATIC 全時四輪驅動系統與後輪轉向技術，不僅增強車輛在低附著力路面的穩定性，也優化操控靈活度，減少迴轉半徑。此外，車輛將導入 800V 直流快充技術及 22kW 交流充電系統，確保新能源車款在嚴寒環境下仍具備優異的續航能力與充電效率。

搭載 4MATIC 全時四輪驅動系統與後輪轉向技術　Mercedes-Benz 新世代 MPV 進行最終測試

搭載 4MATIC 全時四輪驅動系統與後輪轉向技術　Mercedes-Benz 新世代 MPV 進行最終測試

Mercedes-Benz 規劃未來 MPV 產品線將涵蓋多種定位，從豪華家庭用車、VIP 專屬接駁車，到空間極致寬敞的豪華座駕應有盡有。這些車輛將基於全新的 Van Electric Architecture (VAN.EA) 電動平台，並在 2026 年推出純電版本。此外，燃油動力的 Van Combustion Architecture (VAN.CA) 也將同步發展，確保在不同市場仍具競爭力。

搭載 4MATIC 全時四輪驅動系統與後輪轉向技術　Mercedes-Benz 新世代 MPV 進行最終測試

搭載 4MATIC 全時四輪驅動系統與後輪轉向技術　Mercedes-Benz 新世代 MPV 進行最終測試

搭載 4MATIC 全時四輪驅動系統與後輪轉向技術　Mercedes-Benz 新世代 MPV 進行最終測試

冬季測試的關鍵在於評估車輛在冰雪路面的動態表現，特別是 ESP 車身穩定系統的反應能力，確保駕駛在低抓地力條件下仍能安全操控。此外，冷啟動測試、空調系統效能以及充電管理亦是本次測試重點。Mercedes-Benz 透過數位化控制中心 (Mission Control Center) 即時監測測試數據，大幅縮短開發週期，確保新世代 MPV 能夠在量產前達到最佳狀態。

搭載 4MATIC 全時四輪驅動系統與後輪轉向技術　Mercedes-Benz 新世代 MPV 進行最終測試

搭載 4MATIC 全時四輪驅動系統與後輪轉向技術　Mercedes-Benz 新世代 MPV 進行最終測試

搭載 4MATIC 全時四輪驅動系統與後輪轉向技術　Mercedes-Benz 新世代 MPV 進行最終測試

搭載 4MATIC 全時四輪驅動系統與後輪轉向技術　Mercedes-Benz 新世代 MPV 進行最終測試

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Mercedes-Benz賓士V-ClassMPV廂型車電動車汽車新車

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