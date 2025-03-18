ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

MINI Cooper「敞篷車＆JCW性能版」3／27台灣發表！新世代戰線全到齊

圖文／7Car 小七車觀點

MINI 總代理汎德今 (3/17) 日透過媒體邀約預告，將於 3/27 (四) 正式在台舉辦「MINI John Cooper Works 三門掀背與 Cooper Convertible 敞篷車發表會」，雙車型預計將於當日正式在台上市，其正式導入車型編成及規格則有規格則有待屆時原廠公布。本站 7Car<小七車觀點>將於 (3/27) 當日第一時間抵達活動現場，並於發表後為各位讀者帶來更進一步報導，敬請鎖定。

外觀方面，全新世代 MINI Cooper S Convertible 在車頭部分傳承 MINI 具有豐富變適度的圓形頭燈，搭配醒目的全新八邊形格柵。而在這一次的 LED 頭燈更首度加入三種模式，並支援迎賓或者告別的動畫展演效果。來到車側部分，最大的亮點在於其專屬的軟頂敞篷機構，頂篷上方還有英國旗的彩繪，官方公布可以在 18 秒內完成啟閉的動作，不過也增加了 40 公斤的車身重量，同時 Convertible 還有專屬的擋風板和隱藏的翻滾保護系統。另外輪圈也改採用專屬的多幅式雙色輪圈，添增整體的時尚感。車尾部分，尾門採用下掀開啟的設計，在頂篷收起後，後行李廂還可以提供 160 公升的儲物空間，打開後則為 215 公升。

至於 MINI John Cooper Works 車型部分，則換上專屬的 JWC 車身套件，搭載更具運動感的前後保險桿、側裙、後葉子板、空氣分流器和 John Cooper Works 專屬徽飾，排氣系統採單管中出配置，並踏上17 吋至 18 吋的專屬輪圈。底盤方面則換上紅色煞車卡鉗以及 JCW 專屬調校懸吊。

進入車內，全新世代 MINI Cooper S Convertible 車內部分搭載新一代車機系統 Mini Operating System 9，首度應用在 9.44 吋的超大型圓形霧控螢幕，其以 Android 開放原始碼計畫(AOSP) 為基礎所設計，具備多項新穎的功能，包括智慧助手、互聯網商城、全新導航系統等等。同時在取消方向盤後方的儀錶板後，其原有的資訊則被 HUD 抬頭顯示器取代。而排檔桿、啟動按鍵全部置於多媒體螢幕下方，而 5 組實體按鍵也是 Mini 一直以來堅持的設計，功能分別是電子手剎車、檔位、車輛啟閉、駕駛模式和音量控制。

而在 MINI John Cooper Works 車艙設計部分，則延續 JCW 車型經典的紅/黑配色鋪陳， JCW 運動座椅採用黑色合成皮革搭配針織布料以及紅色車縫線，JCW 運動型方向盤配有紡織六點鐘輻條和換檔撥片，另外在儀錶檯的針織表面上同樣亦可看到專屬圖案，並享有 Harman/Kardon 音響系統、9.44 吋圓形霧控螢幕等等。

動力方面，全新世代 MINI Cooper S Convertible 入門車型將搭載 1.5 升渦輪增壓三缸引擎，可產生 156 匹最大馬力和 230 牛頓米，0-100km/h 加速時間為 8.2 秒。Cooper S 則換裝 2.0 升渦輪增壓四缸引擎，可輸出 204 匹最大馬力和 300 牛頓米的扭力，0-100km/h 加速時間為 6.9 秒。而 MINI John Cooper Works 則延續搭載 2.0 升 TwinPower Turbo 直列四缸汽油引擎，可輸出 170 kW/231 hp 最大馬力以及 380 Nm 峰值扭力，配備上七速雙離合自手排變速系統，從靜止加速至 100 km/h 可在 6.1 秒完成 (敞篷車型為 6.4 秒)，最高時速可達 250 km/h (敞篷車型為 245 km/h)。

全新世代 MINI John Cooper Works 三門掀背與 Cooper Convertible 敞篷車的即將上市，預期將持續豐富 MINI 在台灣市場的產品陣容，特別是針對喜愛運動性能與個性化設計的消費者而言，提供更多樣的選擇。相較於標準車型，JCW 版本不僅在動力輸出與底盤調校方面更具運動氣息，也延續 MINI 品牌獨有的駕馭樂趣。另一方面，Convertible 敞篷車型則滿足對於開篷駕馭體驗的需求，帶來更具樂趣的用車方式。然而，在高性能與個性化的訴求下，車價與實用性仍是購車時需考量的因素，特別是在 MINI 一向定位較高的價格策略下，消費者可依自身需求與預算，評估是否選擇這款兼具性能與設計感的小型運動車款。

►看好車是種享受，全都在ETtoday新聞雲App

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：MINICooperJohnWorksJCWConvertible敞篷迷你性能鋼砲3門掀背汽車新車新車預報

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

鬼鬼未婚生女首露面　霸氣喊：我是爸爸也是媽媽

推薦閱讀

2368萬起！KTM「可上路四輪賽車」台灣開賣　戰鬥機座艙蓋超吸睛

2368萬起！KTM「可上路四輪賽車」台灣開賣　戰鬥機座艙蓋超吸睛

公認最強白牌性能機車！光陽RTS R 165開創新世代　陳傑憲也超愛它

公認最強白牌性能機車！光陽RTS R 165開創新世代　陳傑憲也超愛它

鴻海電動車「即將正式出海」！劉揚偉：2個月內與日本客戶簽約

鴻海電動車「即將正式出海」！劉揚偉：2個月內與日本客戶簽約

368萬起！「英式豪華皮卡車王」台灣上市　4月前完成訂車送越野利器

368萬起！「英式豪華皮卡車王」台灣上市　4月前完成訂車送越野利器

109800起！光陽「旗艦電動機車MIG 9」上市　陳傑憲簽名車將義賣

109800起！光陽「旗艦電動機車MIG 9」上市　陳傑憲簽名車將義賣

Suzuki「最新黃牌滑胎／越野重機」實車抵台！粉絲團突襲貼文引熱議

Suzuki「最新黃牌滑胎／越野重機」實車抵台！粉絲團突襲貼文引熱議

最新文章

宏佳騰2024財報油車銷量增14.8％2025-03-19

MINI敞篷車＆JCW性能版3／27發表2025-03-18

Aprilia新年式RS660亮相2025-03-18

2368萬起KTM可上路四輪賽車台開賣2025-03-18

雷諾「535匹最強電動車」亮相2025-03-18

奧迪德國將裁員7500人2025-03-18

KIA新一代Picanto 59.9萬起上市2025-03-18

比亞迪「兆瓦閃充」快充技術發表2025-03-18

MG今年「首款新車斜背跑旅」曝光2025-03-17

2025 All New Indian Scout全面進化　風格動力再強化2025-03-17

熱門文章

KIA新一代Picanto 59.9萬起上市2025-03-18

宏佳騰2024財報油車銷量增14.8％2025-03-19

2368萬起KTM可上路四輪賽車台開賣2025-03-18

MINI敞篷車＆JCW性能版3／27發表2025-03-18

Yamaha「首款油電重機」開賣2025-03-16

TOYOTA「大空間皇冠休旅」運動款亮相2025-03-17

MG今年「首款新車斜背跑旅」曝光2025-03-17

台灣賓士首波25年式新車224萬起2025-03-09

Nissan「經典霹靂馬」停產17年有望回歸2025-03-17

TOYOTA將推「大改款7人座MPV」2025-03-11

相關新聞

Aprilia新年式RS660發表！儀表＆動力升級　還有前後歐Factory版

Aprilia新年式RS660發表！儀表＆動力升級　還有前後歐Factory版

2368萬起！KTM「可上路四輪賽車」台灣開賣　戰鬥機座艙蓋超吸睛

2368萬起！KTM「可上路四輪賽車」台灣開賣　戰鬥機座艙蓋超吸睛

限量1980台！雷諾「最強電動車」亮相　超帥拉力風還有飄移模式

限量1980台！雷諾「最強電動車」亮相　超帥拉力風還有飄移模式

奧迪德國將裁員7500人！去年銷量衰退11％、純電動車品牌目標延後

奧迪德國將裁員7500人！去年銷量衰退11％、純電動車品牌目標延後

改款升級還降價！KIA「新一代Picanto」雙車型59.9萬起上市

改款升級還降價！KIA「新一代Picanto」雙車型59.9萬起上市

讀者迴響

熱門文章

改款升級還降價！KIA「新一代Picanto」雙車型59.9萬起上市

改款升級還降價！KIA「新一代Picanto」雙車型59.9萬起上市

宏佳騰公布2024財報「油車銷量成長14.8％」！黃牌速克達市佔破7成5

宏佳騰公布2024財報「油車銷量成長14.8％」！黃牌速克達市佔破7成5

2368萬起！KTM「可上路四輪賽車」台灣開賣　戰鬥機座艙蓋超吸睛

2368萬起！KTM「可上路四輪賽車」台灣開賣　戰鬥機座艙蓋超吸睛

MINI Cooper「敞篷車＆JCW性能版」3／27台灣發表！新世代戰線全到齊

MINI Cooper「敞篷車＆JCW性能版」3／27台灣發表！新世代戰線全到齊

Yamaha「首款油電重機」開賣！Blue Core引擎基礎、折新台幣5.9萬

Yamaha「首款油電重機」開賣！Blue Core引擎基礎、折新台幣5.9萬

TOYOTA「大空間皇冠休旅」運動款亮相！帥氣不輸跑旅Crown Sport

TOYOTA「大空間皇冠休旅」運動款亮相！帥氣不輸跑旅Crown Sport

MG今年「首款新車斜背跑旅」曝光！售價預估折合新台幣40萬有找

MG今年「首款新車斜背跑旅」曝光！售價預估折合新台幣40萬有找

224萬起！台灣賓士「首波25年式新車」來了　視覺體感科技都升級

224萬起！台灣賓士「首波25年式新車」來了　視覺體感科技都升級

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

名牌包典當價？結果超傻眼

原價買的精品，當舖估價竟砍半？經典款與非經典款價差超驚人！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366