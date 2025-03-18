MINI Cooper「敞篷車＆JCW性能版」3／27台灣發表！新世代戰線全到齊

圖文／7Car 小七車觀點

MINI 總代理汎德今 (3/17) 日透過媒體邀約預告，將於 3/27 (四) 正式在台舉辦「MINI John Cooper Works 三門掀背與 Cooper Convertible 敞篷車發表會」，雙車型預計將於當日正式在台上市，其正式導入車型編成及規格則有規格則有待屆時原廠公布。本站 7Car<小七車觀點>將於 (3/27) 當日第一時間抵達活動現場，並於發表後為各位讀者帶來更進一步報導，敬請鎖定。

外觀方面，全新世代 MINI Cooper S Convertible 在車頭部分傳承 MINI 具有豐富變適度的圓形頭燈，搭配醒目的全新八邊形格柵。而在這一次的 LED 頭燈更首度加入三種模式，並支援迎賓或者告別的動畫展演效果。來到車側部分，最大的亮點在於其專屬的軟頂敞篷機構，頂篷上方還有英國旗的彩繪，官方公布可以在 18 秒內完成啟閉的動作，不過也增加了 40 公斤的車身重量，同時 Convertible 還有專屬的擋風板和隱藏的翻滾保護系統。另外輪圈也改採用專屬的多幅式雙色輪圈，添增整體的時尚感。車尾部分，尾門採用下掀開啟的設計，在頂篷收起後，後行李廂還可以提供 160 公升的儲物空間，打開後則為 215 公升。

至於 MINI John Cooper Works 車型部分，則換上專屬的 JWC 車身套件，搭載更具運動感的前後保險桿、側裙、後葉子板、空氣分流器和 John Cooper Works 專屬徽飾，排氣系統採單管中出配置，並踏上17 吋至 18 吋的專屬輪圈。底盤方面則換上紅色煞車卡鉗以及 JCW 專屬調校懸吊。

進入車內，全新世代 MINI Cooper S Convertible 車內部分搭載新一代車機系統 Mini Operating System 9，首度應用在 9.44 吋的超大型圓形霧控螢幕，其以 Android 開放原始碼計畫(AOSP) 為基礎所設計，具備多項新穎的功能，包括智慧助手、互聯網商城、全新導航系統等等。同時在取消方向盤後方的儀錶板後，其原有的資訊則被 HUD 抬頭顯示器取代。而排檔桿、啟動按鍵全部置於多媒體螢幕下方，而 5 組實體按鍵也是 Mini 一直以來堅持的設計，功能分別是電子手剎車、檔位、車輛啟閉、駕駛模式和音量控制。

而在 MINI John Cooper Works 車艙設計部分，則延續 JCW 車型經典的紅/黑配色鋪陳， JCW 運動座椅採用黑色合成皮革搭配針織布料以及紅色車縫線，JCW 運動型方向盤配有紡織六點鐘輻條和換檔撥片，另外在儀錶檯的針織表面上同樣亦可看到專屬圖案，並享有 Harman/Kardon 音響系統、9.44 吋圓形霧控螢幕等等。

動力方面，全新世代 MINI Cooper S Convertible 入門車型將搭載 1.5 升渦輪增壓三缸引擎，可產生 156 匹最大馬力和 230 牛頓米，0-100km/h 加速時間為 8.2 秒。Cooper S 則換裝 2.0 升渦輪增壓四缸引擎，可輸出 204 匹最大馬力和 300 牛頓米的扭力，0-100km/h 加速時間為 6.9 秒。而 MINI John Cooper Works 則延續搭載 2.0 升 TwinPower Turbo 直列四缸汽油引擎，可輸出 170 kW/231 hp 最大馬力以及 380 Nm 峰值扭力，配備上七速雙離合自手排變速系統，從靜止加速至 100 km/h 可在 6.1 秒完成 (敞篷車型為 6.4 秒)，最高時速可達 250 km/h (敞篷車型為 245 km/h)。

全新世代 MINI John Cooper Works 三門掀背與 Cooper Convertible 敞篷車的即將上市，預期將持續豐富 MINI 在台灣市場的產品陣容，特別是針對喜愛運動性能與個性化設計的消費者而言，提供更多樣的選擇。相較於標準車型，JCW 版本不僅在動力輸出與底盤調校方面更具運動氣息，也延續 MINI 品牌獨有的駕馭樂趣。另一方面，Convertible 敞篷車型則滿足對於開篷駕馭體驗的需求，帶來更具樂趣的用車方式。然而，在高性能與個性化的訴求下，車價與實用性仍是購車時需考量的因素，特別是在 MINI 一向定位較高的價格策略下，消費者可依自身需求與預算，評估是否選擇這款兼具性能與設計感的小型運動車款。