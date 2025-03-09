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Suzuki「最新黃牌滑胎／越野重機」實車抵台！粉絲團突襲貼文引熱議

▲Suzuki「最新黃牌滑胎／越野重機」實車抵台！粉絲團突襲貼文引熱議。（圖／翻攝自Suzuki）

▲Suzuki台鈴機車宣布，DR-Z4S與DR-Z4SM認證車已從日本原廠渡海來台。（圖／翻攝自Suzuki）

記者張慶輝／綜合報導

Suzuki才在去（2024）年的EICMA米蘭車展上，首度向全球車迷公開了全新DR-Z4S與DR-Z4SM越野與滑胎黃牌重機，旋即在網上引起熱烈討論，眾人對於此一經典機種歸來都感到十分興奮；令國內車迷沒想到的是，Suzuki台鈴機車在今（9）日於粉絲專頁宣布，2款新車都已經從日本原廠渡海來台，並即將進入法規認證階段，這也幾乎確認未來將能買到公司貨新車！

Suzuki Motorcycle TW在今日中午發出貼文，明確指出DR-Z4S與DR-Z4SM認證車到廠，並表示越野滑胎兩款從日本原廠渡海來台，即將接受台灣最嚴苛法規考驗，還附上2車型在台鈴平鎮廠內的合照，貼文發出後不到一天就獲得超過1,600個按讚，並吸引超過200位網友熱烈討論，紛紛期待正式上市，並希望台鈴能開出個漂亮售價。

▲Suzuki DR-Z4S 。（圖／翻攝自Suzuki）

▲Suzuki才在去年11月的米蘭車展首度公開新DR-Z車系，台鈴就在4個月內將認證車導入國內。（圖／翻攝自Suzuki）

此次DR-Z4S與DR-Z4SM會引起如此熱烈的討論，主要是因為其前身DRZ400在當年屬於相當獨特的存在，不僅日系車沒有同級對手，稀缺性與高度可玩性也讓其身價在停止引進後持續水漲船高，再加上近年台灣所能買到的同級車款都以歐洲品牌為主，在入坑門檻不斷往上的同時，也讓DRZ400的中古市場價屹立不搖，所以這次新車的出現，更是讓玩家備感期待。

▲Suzuski DR-Z4SM滑胎車 。（圖／翻攝自Suzuski）

▲粉絲團貼文一出就引起網友熱烈討論，無數滑胎與越野玩家都蠢蠢欲動。（圖／翻攝自Suzuki）

有趣的是，新的DR-Z4S與DR-Z4SM其實延用了DRZ400的引擎基礎，不過為了因應排放法規的要求，不僅肚內做了許多更新，也順應時代改採電子供油，使其能滿足Euro 5+規範，海外版本可輸出38匹馬力與3.8公斤米，同時有了電子油門後，還能帶來動力模式與循跡控制等科技配備，再加上全新懸吊系統，相信能為滑胎與越野玩家帶來更多樂趣。

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