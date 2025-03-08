Honda「大排量美式復古重機」升級！搭5吋全彩儀表、舒適性優化

▲日本Honda推出Rebel 1100改款，全面升級5吋全彩儀表、並進行部分優化，另外還推出特仕版車型。（圖／翻攝自Honda）



記者林鼎智／綜合報導

日本Honda（本田）推出新年式Rebel 1100復古美式重機，除了有Rebel 1100／DCT版本、Rebel 1100T／DCT版外，也新增Rebel 1100 S Edition DCT特仕版，並依車型提供3款塗裝（霧面金屬黑、金屬鈦灰、火焰金屬橘）選擇，當地售價自1,204,500日圓起（折合新台幣約26.7萬）。

新Rebel 1100主要變化包括引擎壓縮比，來到10.5，提升中、低速扭力； 原廠還重新調整手把、腳踏及座椅位置，其中座椅泡棉也更厚實，進一步提升長途舒適性；新Rebel 1100也標配5吋TFT全彩儀表板，具有Honda RoadSync手機連結功能，可播放音樂、導航等功能。

▲Rebel 1100升級5吋TFT全彩儀表、並可支援Honda RoadSync手機連結功能，原廠還優化騎乘舒適性與DCT雙離合變速箱。



另外，原廠也針對DCT雙離合版本車型優化離合器控制，提升更迅速的離合器接合反應，並且讓低速、中速操控更輕鬆。

至於新增的Rebel 1100 S Edition DCT特仕版，則配備了與車身同色的頭燈罩、前叉防塵套、散熱器側蓋、端子鏡、短前土除與專屬座椅，售價則是1,441,000日圓（折新台幣31.9萬）。

▲Rebel 1100 S Edition DCT特仕版則有與車身同色頭燈罩、前叉防塵套及輪圈顏色，可選擇霧面金屬黑、火焰金屬橘車色。