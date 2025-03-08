台灣Infiniti「旗艦7人座休旅」曝光！搭V6雙渦輪、有望成最貴車款

▲台灣Infiniti官方臉書在品牌家庭日活動中釋出旗艦7人座休旅QX80。（圖／翻攝自Facebook／Infiniti）



記者林鼎智／綜合報導

台灣Infiniti Q50轎跑完售下架後，面對原廠打算明年停產QX50、QX55的情況下，正尋求拓展產品陣容，而品牌「旗艦正7人座休旅」QX80也悄悄在Infiniti Family Day活動中驚喜亮相，儘管目前還不確定裕隆是否會導入，但有望成為台灣唯一日系豪華7人座休旅，成為BMW X7、賓士GLS的競爭對手。

台灣Infiniti官方臉書釋出「Infiniti Family Day活動」照片，其中便揭露這款品牌旗艦休旅。事實上，新QX80（Z63世代）在去年3月海外發表，這也是QX80睽違14年後迎來的大改款，取消原本5.6升V8引擎，換搭新款3.5升V6雙渦輪動力，不僅馬力更強悍、同時也賦予ProPilot Assist駕駛輔助等科技。

▲新QX80在去年海外發表，具有霸氣外型、同時動力也從原本5.6升V8引擎，換搭新款3.5升V6雙渦輪動力。



新QX80外觀延續QX Monograph概念車設計，大面積直柵式水箱護罩、分離式頭燈及平整化車門把手、可發光廠徽等，都讓這樣豪華休旅更有質感，5,334mm車長也帶來更多空間，並採14.3吋數位儀表、14.3吋中控螢幕（內建Google影音系統）及9吋空調面板的雙層設計，帶來日式「雅」的設計及科技性。

▲QX80座艙採14.3吋數位儀表、14.3吋中控螢幕（內建Google影音系統）及9吋空調面板。



動力上，新搭載的3.5升V6雙渦輪引擎搭配9速自排變速箱，具有450匹馬力／71.3公斤米扭力，並提供後驅、4驅車型，標配氣壓懸吊、Level2+駕駛輔助系統，可在高速公路上實現完全自動駕駛。儘管目前裕隆仍保密到家，不過以QX80美規84,445美金起的售價（折合新台幣約260萬），若導入來台也將成為Infiniti最貴車型。

▲若有望導入來台，QX80將成為唯一日系豪華7人座休旅、並且是台灣Infiniti最貴車款。