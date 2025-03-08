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麥拉倫推出「全球首創ART碳纖維技術」！源自航太工業實現更輕更硬

圖文／7Car 小七車觀點

McLaren Automotive 再次在碳纖維技術領域取得突破，正式推出全球首創的「Automated Rapid Tape (ART)」碳纖維技術。這項技術借鑒航太工業的複合材料製造方法，並首次將其調整為適用於量產超跑製造的規模，使車輛結構更輕、更剛硬且更耐用，同時減少材料浪費。

顛覆超跑輕量化工程　McLaren 推出全球首創 ART 碳纖維技術

ART 技術的核心在於透過自動化的複合材料膠帶堆疊技術，取代傳統的手工層壓工藝。該技術由 McLaren 位於英國謝菲爾德的 McLaren 複合材料技術中心 (MCTC) 開發，透過固定的沉積頭與可旋轉的移動平台，使碳纖維層的鋪設更精確、均勻，並能夠根據車體結構需求進行最佳化設計。此創新方式不僅提升了零件的一致性，還大幅降低生產過程中的材料浪費。

顛覆超跑輕量化工程　McLaren 推出全球首創 ART 碳纖維技術

顛覆超跑輕量化工程　McLaren 推出全球首創 ART 碳纖維技術

首款採用 ART 碳纖維技術的 McLaren 車款為全新頂級超跑 W1，其主動式前翼固定翼面即採用了 ART 碳纖維材料。該結構比傳統預浸碳纖維部件提高約 10% 的剛性，使其在承受極高空氣動力負荷時仍能維持優異的強度與穩定性。此外，ART 技術的應用不僅限於 W1，未來 McLaren 計劃將其擴展至更多碳纖維車體結構，進一步推動超跑的輕量化與性能極限。

顛覆超跑輕量化工程　McLaren 推出全球首創 ART 碳纖維技術

這項技術的最大優勢之一是提供更大的設計自由度。透過精確調整碳纖維的排列方向，工程師能夠針對不同部位的剛性與靈活性需求進行細緻調整，使車輛結構在關鍵受力區域具備更強的支撐力，同時減輕低應力區域的重量。隨著 ART 碳纖維技術的導入，McLaren 不僅進一步鞏固其在超跑製造領域的領導地位，也為未來的高性能車款奠定了更具前瞻性的技術基礎。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：McLaren麥拉倫ARTCarbon碳纖維技術超跑跑車汽車新車

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