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福特Focus歐洲確定11月停產！台灣福特六和：進口ST販售、供應無虞

▲歐規Focus 。（圖／翻攝自Ford）

▲福特確定歐規Focus將在11月停產，結束上市27年、4代改款的販售歷程 。（圖／翻攝自Ford，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

雖說福特（Ford）Focus早在2022年就傳出停產消息，不過最近歐洲福特也確定時間點，宣告歐規Focus將在今年11月停產，結束27年的販售歷程，成為品牌繼Fiesta、Mondeo後第3個走入歷史的車系。

據了解，德國Saarlouis工廠將在今年11月結束Focus生產，而歐洲市場也將持續販售Focus至11月，此舉也確定自1998年上市、歷經4代改款的暢銷Focus車系將告終，並且沒有後繼車型接替的打算。福特執行長Jim Farley曾表示，福特未來將專注在具有樂趣的車款上，不再生產無聊的汽車，並將資源投入在Bronco、Mustang與Ranger上，以帶來更多利潤。

▲歐規Focus 。（圖／翻攝自Ford）

▲歐規Focus在德國Saariouis工廠結束生產後也將告終，並且沒有後繼車款接替的打算。

台灣市場方面，福特六和表示目前尚未接到歐洲停產通知不過進口的Focus ST 6MT與Focus ST X Wagon目前仍持續販售中，且庫存備料維持10年以上，供應無虞；至於國產車系的Focus更不用說，目前持續販售不受影響。福特六和3月份也針對Focus全車系促銷，入主新年式New Ford Focus最低75.9萬起（含舊換新），並加贈3萬元配件金、還有機會抽中德國紐柏林賽道體驗行程（價值9.3萬）。

回顧福特Focus歷年銷量，自2019年初在台推出第4代大改款車型後，歷年年度銷量皆突破1萬輛，最高來到2021年的13,192輛，直到去年才下滑至7,116輛。

▲25年Focus ST。（圖／翻攝自Ford）

▲福特六和表示，進口的Focus ST 6MT與Focus ST X Wagon目前仍持續販售中，並且維持庫存備料10年以上，供應無虞。

福特第4代Focus近6年台灣年度銷量
2019年：10,710輛（2月20第4代Focus上市）
2020年：13,189輛
2021年：13,192輛（增Active車型）
2022年：12,531輛
2023年：11,687輛（取消4門房車、增Wagon車型)
2024年：7,116輛

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