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Honda「小型跨界休旅」改款亮相！內裝質感升級、再推黑化特仕版

▲Honda WR-V日規更新 。（圖／翻攝自Honda）

▲Honda日本原廠針對WR-V跨界休旅進行更新，並帶來黑化特仕版，售價自2,398,000日圓起，折合新台幣約53.3萬起。（圖／翻攝自Honda，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

本田（Honda）日本原廠針對旗下中小型跨界休旅WR-V進行更新，除了對常規販售的Z、Z+升級外，也同步帶來「Black Style特仕版」。日規新WR-V售價也微幅上漲38,500日圓，自2,398,000日圓起，折合新台幣約53.3萬起。

此次日規WR-V更新，針對儀表下半部、後車門等處增添軟質材料，其中Z+車型內裝也採用消光棕色座椅，提升車內質感；另外也新增黑曜石珍珠藍車色，

▲Honda WR-V日規更新 。（圖／翻攝自Honda）

▲Honda WR-V日規更新 。（圖／翻攝自Honda）

▲在常規販售的一般車型上，新WR-V針對儀表下半部、後車門等處增添軟質材料，Z+車型以上還可選擇消光棕內裝色調。

至於「Black Style特仕版」也提供2種車型等級選擇，全車內、外觀黑化，包括黑色車門把、鯊魚鰭天線、17吋輪圈、電動收折後視鏡、座椅、真皮包覆方向盤、鋼琴黑方向盤飾板、車門內飾板、空調旋鈕、中央扶手等皆全數黑化。

動力上，WR-V皆採1.5升汽油引擎、CVT變速箱，最大馬力118匹／14.5公斤米扭力，平均油耗達16.2km／L，並標配Honda Sensing輔助系統，預計今年夏季就會上市。

▲Honda WR-V日規更新 。（圖／翻攝自Honda）

▲Honda WR-V日規更新 。（圖／翻攝自Honda）

▲Honda WR-V日規更新 。（圖／翻攝自Honda）

▲而WR-V Black Style特仕版則內外觀黑化，包括輪圈、內裝飾板、方向盤飾板等都一併採黑色處理。

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關鍵字：汽車Honda本田WR-V跨界休旅改款日系日規自然進氣Honda Sensing特仕版Black Style

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