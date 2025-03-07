TOYOTA「全新大空間休旅」大陸開賣！續航最高610公里折合新台幣50萬

▲廣汽豐田上半年重頭戲！全新bZ3X正式上市。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

從去年開始醞釀的廣汽豐田TOYOTA全新電動休旅bZ3X，終於在3月於大陸上市，其相較預售車型，正式發表帶來更豐富、更詳細的車型規格，最高續航力610公里，入手價折合新台幣50萬起！

▲提供3種電池容量，最高達610公里續航。

TOYOTA bZ3X正式上市帶來7種車型，開價10.98～15.98萬人民幣，折合新台幣50～72萬，具備3種電池容量、2種動力輸出，分別有50.03kWh、58.73kWh、67.92kWh，對應430、520、610公里續航力，具有204匹馬力、224匹馬力等規格。

▲新車展現強勢的車室空間。

尺碼空間是bZ3X一大亮點，尺碼4,600x1,850x1,660mm、軸距2,765mm雖與一般中型休旅差不多，但透過巧妙的空間規劃，車內座椅支援多種機能操作，前排座椅能大角度傾斜打平成躺椅狀態，後排腿部、頭部擁有餘裕可供伸展的超大空間。

▲廣汽豐田與自駕公司合作，首搭最新的AI系統。

外型相當動感不老氣，結合電動車優雅前衛的設計美學，車內配置值得一看，白色內裝顯得貴氣質感，採8.8吋中控螢幕搭配14.6吋數位儀錶。



bZ3X具備更先進的自動駕駛，由廣汽豐田與當地知名的自駕Momenta公司合作，配有多達27組雷達感知器，能將系統拓展至L2＋等級的輔助駕駛科技，並還能透過AI自主化學習。