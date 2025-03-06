台灣「福斯改款Golf」最快3月見！新一代旅行車Passat、Tiguan隨後來

▲福斯改款Golf最快3月展開預賞！4月開始接單。（圖／翻攝自福斯）

記者徐煜展／綜合報導

台灣已經完售的第8代福斯Golf，身為原廠銷售主力車型之一，空窗期自然不會太久，經銷端已經有消息流出，小改款8.5代Golf將在3月展開預賞，同時4月接單，接下來旅行車Passat、大改款Tiguan休旅也都在籌備中！

福斯車迷再等等！8.5代Golf已正在暖身階段，去年50周年有感的促銷，讓8代Golf帶來另一波買氣，隨著庫存銷售完畢，小改款Golf預計會在3月亮相，改款新Golf顏值、帥度提升不少，內裝介面有感升級。

▲新一代Passat僅提供旅行車，預計5月接單。

配合海外原廠策略調整，台灣今年送走了Arteon、Arteon Shooting Brake，其空出來的位置將由經典Passat來補上，作為台灣熟悉經典的Passat，即將導入最新的第9代大改款，預期將在今年5月展開接單。

▲新一代Tiguan預計下半年登場。

上半年由Golf、Passat當先發，下半年主角就是大改款Tiguan主將休旅，從去年開始測試至今，日前原廠已確定今年導入，全新一代Tiguan外觀、內裝大換新，動力將有1.5升、2.0升等渦輪各種選擇，是今年福斯的主力重點新車。