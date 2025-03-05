福斯「全新入門休旅小Tiguan」發表鎖定TOYOTA神車！搭載1.0升渦輪

▲福斯積極搶攻入門休旅級距，全新作品針對TOYOTA Yaris Cross。（圖／翻攝自福斯）

記者徐煜展／綜合報導

休旅不嫌多、休旅才好賣！福斯於巴西發表全新全球戰略車Tera小休旅，搭載1.0升渦輪，成為品牌尺碼最小的入門休旅，鎖定頭號對手當然就是TOYOTA Yaris Cross神車小休旅！

▲福斯Tera車長不到4米，比T-Cross更入門。

福斯Tera比台灣有賣的T-Cross還要小，採與Polo相同的MQB-A0平台，車長不到4米，而外型設計借用來自學長Tiguan語彙，讓Tera小規小，遠看還有中型休旅Tiguan錯覺。兩側狹長的LED頭燈，結合霸氣的水箱護罩進氣孔，全新Tera給人相當威風的一面。

▲動力預計採用1.0升3缸渦輪。

原廠尚未公布詳細的尺碼、動力配置，但預期採用1.0升3缸渦輪，也是家族常見的小休旅動力規格，並提供手排、自排變速箱。內裝表現上，不因入門休旅而顯得陽春，配備仍是給好給滿相當豐富，多媒體螢幕、數位儀錶等科技感不俗，並具有ADAS輔助駕駛科技。

福斯Tera會在巴西Taubaté工廠作為主要生產基地，該產區也負責Polo等小車級距，未來全新Tera也將會積極進攻其他海外市場。