「大改款Mazda 3」準備問世！全新Skyactiv-Z汽油引擎、還有電動版

▲下一代Mazda 3預期正在開發中，將搭載全新的汽油、EV純電動力。（預想圖／翻攝自youtube@MV Auto）

記者徐煜展／綜合報導

日前Mazda註冊多款車名曝光，包括Mazda 2e、Mazda 3e、CX-5e等多款車型，今年除了會有新一代CX-5問世，而品牌證實的全新Skyactiv-Z引擎，合理推測是為了接下來大改款Mazda 3作準備！

▲下一代Mazda 3將搭載全新汽油引擎，同時Mazda 3e預料是全新電動車款。

現行款自2018年問世的Mazda 3，縱使超過7年歲月尚未改款，但寶刀未老的Mazda 3依然是不少年輕族群青睞車款，接下來Mazda可是有不少驚喜籌備中，今年將有新一代CX-5作先鋒，後續大改款Mazda 2、Mazda 3都會接連登場！

全新開發中的Skyactiv-Z引擎關係到下一代Mazda 3走向，這具全新開發的引擎為汽油動力，而曝光的Mazda 3e預料是新能源電動車款，預想圖把剛問世的Mazda 6e為雛型，繪製出下一代Mazda 3風格，整體變得搶眼、年輕不少。

▲新一代Mazda 2日本傳出10月登場，下一代Mazda 3可能落在2026年。

下一代Mazda 3最快問世時間點可能落在2026年，而新一代Mazda 2日本近來已經傳出可望落在今年10月登場，將採用Skyactiv-G 1.5升汽油+48V輕油電系統，將具有WLTC平均油耗20km／L以上表現，而Mazda 2e則是一輛全新的小型電動車。