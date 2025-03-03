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新年式「LEXUS RX休旅更舒適、更豪華」日本開賣！折合新台幣140萬起

▲日規新年式LEXUS RX上市，配備、隔音、操控升級！（圖／翻攝自LEXUS）

▲日規新年式LEXUS RX上市，配備、隔音、操控升級！（圖／翻攝自LEXUS）

記者徐煜展／綜合報導

歷經數月的醞釀、發酵，新年式LEXUS RX近期在日本上市開賣，相較舊款價格雖調漲，不過配備、操控、隔音表現都經過升級，讓新年式LEXUS RX休旅展現更貼心、更舒適的一面！

▲日規新年式LEXUS RX上市，配備、隔音、操控升級！（圖／翻攝自LEXUS）

▲日規新年式LEXUS RX上市，配備、隔音、操控升級！（圖／翻攝自LEXUS）

▲新年式維持4款動力配置。

新年式LEXUS RX日本改動還不少，有望作為台灣未來參考範本，動力維持RX 350、RX 350h、RX 450h＋、RX 500h等4款車系，售價6,680,000～9,030,000日圓，折合新台幣140～190萬，油電RX 350h漲幅最高來到150,000日圓，其他車型則有2～6萬漲幅。

▲日規新年式LEXUS RX上市，配備、隔音、操控升級！（圖／翻攝自LEXUS）

▲日規新年式LEXUS RX上市，配備、隔音、操控升級！（圖／翻攝自LEXUS）

▲日規新年式LEXUS RX上市，配備、隔音、操控升級！（圖／翻攝自LEXUS）

▲後輪轉向、動力系統輸出作調校，操控、穩定性提升。

在肉眼可察覺變動部分，新年式LEXUS RS全車系都升級標配12.3吋數位儀錶，並加強車室隔音表現，而原廠也針對操控、穩定性作調校，
Dynamic Rear Steering（DRS）後輪轉向系統下放至其他車系。

同時也針對油電、引擎系統作調校，原廠更表示，全面升級的新年式LEXUS RX，在操控、行路質感穩定性相較舊款來得更進步。

▲日規新年式LEXUS RX上市，配備、隔音、操控升級！（圖／翻攝自LEXUS）

▲白色內裝下放至其他車系供選擇。

車內除了有數位儀錶加持，新年式針對部分車型增加內裝配色選擇，如RX 500h F Sport、RX 350 F Sport等都能在新年式後選擇高貴的白色內裝。

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關鍵字：LEXUSRXSUV休旅渦輪油電NX大改款跨界

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