比亞迪「最暢銷電動跨界休旅」推小改款！搭最新天眼之神駕駛輔助

圖文／7Car 小七車觀點

比亞迪 BYD 近日公布旗下最熱賣的跨界休旅車元 PLUS 的小改款車型，該車在全球市場採用元 PLUS 或者 Atto 3 等稱呼。該車自問世以來，在全球累計銷量已突破 93 萬輛，足跡遍布 116 個國家和地區，是比亞迪 BYD 開拓全球市場的重點車款。

▲BYD 元 PLUS / Atto 3 小改款首度曝光。

從官方公布的照片來看，這款小型純電動休旅車新增官方稱為「樂於米」的配色，並且在車頭前保險桿部分導入全新的設計，採用獨特的進氣口造型，整體視覺更顯運動感受。此外，家族化前格柵與下方的銀色護板相呼應，強化整體的層次，增進新車的辨識度。

來到車側，由於這次只是屬於小改款的範疇，因此新款 元 PLUS / Atto 3 的車身輪廓、腰線設計依然維持不變，但換上一組經過重新設計的輪圈，並有 17 和 18 吋可選。值得一提是，新車在葉子板上也追加全新的鏡頭，預計在智慧駕駛輔助方面將會有所升級。

另外，D 柱飾板還經過重新設計，整體線條更加流暢，同時優化了後側車窗的視覺比例，使車身姿態更具高級感受；來到車尾，小改款後的尾燈組經過調整，煞車燈造型更新，並加入了貫穿式燈組及動態流水方向燈。

內裝鋪陳方面官方未公布，但已經確認在智慧駕駛輔助系統方面，將搭載比亞迪 BYD 最新公布的「天神之眼C」高階智駕系統（DiPilot）。預計配備 5 顆環景攝影機、5 顆毫米波雷達、12 顆超音波雷達等，共計 29 個感應器，可支援高速及城市快速道路智慧導航，並具備六種智慧停車模式，進一步駕駛便利性。

在動力方面，根據官方先前的申報資料來看，元 PLUS 智駕版將繼續搭載代號為 TZ200XSQ 的電動馬達，最大輸出功率為 150 kW，與現行款一致。