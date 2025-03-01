J.D.Power公布「2025汽車可靠度報告」！Lexus連續3年蟬聯總冠軍

圖文／7Car 小七車觀點

美國 J.D. Power 日前於官方網站宣布，正式公布最新一期 2025 年美國車輛可靠度調查（Vehicle Dependability Study, VDS），並由該報告顯示，車輛在擁有三年後的問題數量達到 2009 年以來最高水準。與 2024 年相比，整體車輛每百輛車（PP100）問題數增加 6%，達到 202 PP100，較去年增加 12 PP100。其中，大眾市場品牌受影響較大，問題數上升 16 PP100，主要與軟體故障有關。

J.D. Power 指出，這一結果與 2022 年車輛品質可靠度調查（Initial Quality Study, IQS）的趨勢一致。當年新車品質顯著下滑，而三年後的可靠性數據顯示，這些問題仍持續影響車主使用體驗。根據調查結果，軟體缺陷的影響持續擴大，特別是 Android Auto 與 Apple CarPlay 連接問題連續兩年成為最常見的車主抱怨，問題發生率從 2024 年的 6.3 PP100 上升至 8.4 PP100。此外，內建藍牙（4.6 PP100）與車載 Wi-Fi（2.4 PP100）也是本年度軟體相關問題的主要來源。智慧型手機整合仍面臨挑戰，超過半數車主（56%）表示，即使透過無線更新（OTA）升級系統，也未察覺車輛有明顯改善。

本次研究發現，純電動車的可靠度有顯著提升，PP100 數值較去年改善 33 點，而插電式混合動力車（PHEV）則下降 26 點，成為所有動力類型中問題最多的車種。傳統混合動力車（199 PP100）仍是最可靠的動力系統，其次是燃油車（200 PP100）、純電動車（223 PP100）、柴油車（233 PP100），PHEV 則以 242 PP100 問題數居於末位。此外，2022 年於北美推出的 27 款新車型中，僅 4 款在 2025 VDS 評比中表現優於級距平均，而當年沿用舊款設計的車型平均 196 PP100，顯示新車型的可靠性仍需時間改善。

在消費者相當關注的品牌可靠度排名方面，日系豪華品牌 Lexus 以 140 PP100 之姿連續三年蟬聯總冠軍，在豪華品牌中，Cadillac（169 PP100）與 Porsche（186 PP100）分別名列第二、三名。大眾市場品牌方面，Buick 以 143 PP100 拿下首位，Mazda（161 PP100）與 Toyota（162 PP100）緊隨其後。此外，Toyota Avalon 獲評為整體最可靠車款，而 Toyota 與通用汽車（GM）各有六款車型獲得級距最佳評價。

▲Lexus 以 140 PP100 之姿連續三年蟬聯總冠軍。Toyota Avalon 在本回 J.D. Power 2025 年車輛品質可靠度調查報告中，獲評為整體最可靠車款。

J.D. Power 指出，2025 年 J.D. Power 車輛可靠度調查基於 34,175 名 2022 年款車輛原始車主的回饋，調查期間為 2024 年 8 月至 11 月。結果顯示，當前三年車齡車輛仍受到疫情期間供應鏈問題、人力短缺與成本上升的影響，未來車企能否透過軟體更新與品質改進來提升車輛可靠度，將成為影響消費者滿意度的關鍵因素。