樂高「1:1方程式賽車模型」現身信義區！20款F1新品同步亮相

圖文／7Car 小七車觀點

隨著 F1 賽季熱烈開跑，台灣樂高 (Lego) 選於微風松高一樓門口 (臺北市信義區松高路16號) 舉辦「樂高 F1 新品派對活動」，本次不僅展示了全新推出的 20 款 F1 系列樂高產品，更邀請到藝人竇智孔與兒子現場體驗，以拼砌樂高賽車的方式展現對速度與創意的熱愛。

本次樂高 Formula 1系列涵蓋多個經典車隊，Technic 系列將於 3 月 1 日推出「42206 Oracle Red Bull Racing RB20」與「42207 Ferrari SF-24」，以 1:8 比例精細還原車身設計與動力機構，包括雙 A 臂懸吊、可調式擾流板、二速變速箱與 MGU-H V6 引擎等細節。此外，Speed Champions 系列則重現 F1 2024 賽季的賽車陣容，搭配印有 Pirelli 字樣的寬胎與車身塗裝，展現各車隊的競速風采。

為迎接這場樂高與賽車的盛事，台灣樂高於 2 月 27 日至 3 月 9 日舉辦「樂高賽車車庫」快閃活動，並於微風松高、西門紅樓及台北市立兒童新樂園等地巡迴展出 1:1 比例的樂高 「Mercedes-AMG F1 W14 E Performance」F1 賓士賽車模型。該模型由超過 19 萬顆積木打造，車長 5.12 公尺、寬 2.2 公尺，高 1.07 公尺，總重達 913 公斤，完整重現賓士 F1 賽車的外觀與細節，讓車迷能近距離感受 F1 的速度與魅力。

為了讓活動更添趣味，樂高特別邀請熱愛賽車與玩具的藝人竇智孔，攜手兒子在現場進行飆速「拼」戰體驗，發揮創意拼砌自己的專屬 F1 賽車，並進行一場趣味競速比拼。這場親子互動不僅讓人感受到樂高的無窮樂趣，也展現了賽車文化與積木創作的完美結合。

▲圖為 Lego 樂高今日 (2/27) 所舉辦之樂高 F1 新品派對活動中，藝人竇智孔與兒子現場體驗之現場合照。

本次樂高與 Formula 1 官方正式合作，推出包含 Duplo、City、Speed Champions、Icons 及 Technic 等五大系列的 F1 新品，並完整復刻 10 支 F1 車隊，讓大朋友與小朋友都能透過樂高積木感受賽車魅力。這些新品涵蓋入門到進階款式，無論是想體驗基礎拼砌的兒童，或是想挑戰複雜機械結構的樂高達人，都能找到適合自己的 F1 賽車。

這場活動不僅讓樂高迷與賽車迷齊聚一堂，也展現了樂高積木如何將速度與創意完美結合。透過這次新品發表，樂高不僅再次展現其品牌的創新精神，也為 F1 賽季注入更多樂趣與想像空間。未來，隨著賽季推進，這些樂高 F1 系列勢必將掀起新一波拼砌熱潮，讓全球車迷與樂高愛好者共同燃燒賽車魂！