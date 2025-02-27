ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

樂高「1:1方程式賽車模型」現身信義區！20款F1新品同步亮相

圖文／7Car 小七車觀點

隨著 F1 賽季熱烈開跑，台灣樂高 (Lego) 選於微風松高一樓門口 (臺北市信義區松高路16號) 舉辦「樂高 F1 新品派對活動」，本次不僅展示了全新推出的 20 款 F1 系列樂高產品，更邀請到藝人竇智孔與兒子現場體驗，以拼砌樂高賽車的方式展現對速度與創意的熱愛。

本次樂高 Formula 1系列涵蓋多個經典車隊，Technic 系列將於 3 月 1 日推出「42206 Oracle Red Bull Racing RB20」與「42207 Ferrari SF-24」，以 1:8 比例精細還原車身設計與動力機構，包括雙 A 臂懸吊、可調式擾流板、二速變速箱與 MGU-H V6 引擎等細節。此外，Speed Champions 系列則重現 F1 2024 賽季的賽車陣容，搭配印有 Pirelli 字樣的寬胎與車身塗裝，展現各車隊的競速風采。

為迎接這場樂高與賽車的盛事，台灣樂高於 2 月 27 日至 3 月 9 日舉辦「樂高賽車車庫」快閃活動，並於微風松高、西門紅樓及台北市立兒童新樂園等地巡迴展出 1:1 比例的樂高 「Mercedes-AMG F1 W14 E Performance」F1 賓士賽車模型。該模型由超過 19 萬顆積木打造，車長 5.12 公尺、寬 2.2 公尺，高 1.07 公尺，總重達 913 公斤，完整重現賓士 F1 賽車的外觀與細節，讓車迷能近距離感受 F1 的速度與魅力。

為了讓活動更添趣味，樂高特別邀請熱愛賽車與玩具的藝人竇智孔，攜手兒子在現場進行飆速「拼」戰體驗，發揮創意拼砌自己的專屬 F1 賽車，並進行一場趣味競速比拼。這場親子互動不僅讓人感受到樂高的無窮樂趣，也展現了賽車文化與積木創作的完美結合。

▲圖為 Lego 樂高今日 (2/27) 所舉辦之樂高 F1 新品派對活動中，藝人竇智孔與兒子現場體驗之現場合照。

本次樂高與 Formula 1 官方正式合作，推出包含 Duplo、City、Speed Champions、Icons 及 Technic 等五大系列的 F1 新品，並完整復刻 10 支 F1 車隊，讓大朋友與小朋友都能透過樂高積木感受賽車魅力。這些新品涵蓋入門到進階款式，無論是想體驗基礎拼砌的兒童，或是想挑戰複雜機械結構的樂高達人，都能找到適合自己的 F1 賽車。

這場活動不僅讓樂高迷與賽車迷齊聚一堂，也展現了樂高積木如何將速度與創意完美結合。透過這次新品發表，樂高不僅再次展現其品牌的創新精神，也為 F1 賽季注入更多樂趣與想像空間。未來，隨著賽季推進，這些樂高 F1 系列勢必將掀起新一波拼砌熱潮，讓全球車迷與樂高愛好者共同燃燒賽車魂！

►看好車是種享受，全都在ETtoday新聞雲App

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Lego樂高F1模型賽車汽車新車

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

吳宗憲轟小優「自找死路」宋羽葤撤告　再譙黃子佼脫褲男「他復出我就離開」

推薦閱讀

TOYOTA「阿法插電動力」今年導入台灣！還有硬派越野車＆賽道牛魔王

TOYOTA「阿法插電動力」今年導入台灣！還有硬派越野車＆賽道牛魔王

1月台灣新車銷量「TOYOTA神車又破4000台」！n7重回電動車王寶座

1月台灣新車銷量「TOYOTA神車又破4000台」！n7重回電動車王寶座

快訊／MG新價格出爐「HS最多漲3萬」！電動車MG4仍無明確交期

快訊／MG新價格出爐「HS最多漲3萬」！電動車MG4仍無明確交期

2024台灣最暢銷10款新車「TOYOTA神車再破3萬輛」！特斯拉成最賣電車

2024台灣最暢銷10款新車「TOYOTA神車再破3萬輛」！特斯拉成最賣電車

光陽「最強白牌RTS R 165」試駕！油電動力全開超越所有同級對手

光陽「最強白牌RTS R 165」試駕！油電動力全開超越所有同級對手

12.95萬！PGO推「TIG DC line白牌機車」神秘新車2025上半年亮相

12.95萬！PGO推「TIG DC line白牌機車」神秘新車2025上半年亮相

最新文章

樂高1:1方程式賽車模型現身信義區2025-02-27

台灣福斯ID.4、ID.5限時短租方案2025-02-27

凱旋重機去年銷量創新高2025-02-27

賓士下一代AMG C63將重回V8懷抱2025-02-27

賓士總監：大螢幕不再是豪車象徵2025-02-27

Gogoro公布「最暢銷白牌機種」2025-02-27

Volvo「ES90電動房車」3／5首演2025-02-27

「TOYOTA C-HR跨界休旅」新年式亮相2025-02-27

大改款「Nissan Kicks小休旅」中東發表2025-02-27

改款「新特斯拉Model Y」大陸交車2025-02-27

熱門文章

「TOYOTA全新休旅」預告3月發表2025-02-26

樂高1:1方程式賽車模型現身信義區2025-02-27

凱旋重機去年銷量創新高2025-02-27

MG「全新7人座QS休旅」實車現身2025-02-26

Daihatsu推出「新輕型商用車」2025-02-26

大改款「Nissan Kicks小休旅」中東發表2025-02-27

Gogoro公布「最暢銷白牌機種」2025-02-27

「TOYOTA C-HR跨界休旅」新年式亮相2025-02-27

KIA二度改款Picanto上市日期曝2025-02-26

改款「新HONDA喜美」大陸3月上市2025-02-26

相關新聞

4千公里「吃光2次機油」男448萬買到賓士車王　控業者只修不換

4千公里「吃光2次機油」男448萬買到賓士車王　控業者只修不換

最低一天800元起！台灣福斯限時推出「ID.4、ID.5」短租體驗方案

最低一天800元起！台灣福斯限時推出「ID.4、ID.5」短租體驗方案

凱旋重機創史上銷量新高！「400c.c.雙雄」帶動、首度突破10萬大關

凱旋重機創史上銷量新高！「400c.c.雙雄」帶動、首度突破10萬大關

銷量、聲浪不如預期！賓士「下一代AMG C63」將重回V8懷抱

銷量、聲浪不如預期！賓士「下一代AMG C63」將重回V8懷抱

青島美女業務員年售170輛保時捷　遭諷「賣車肉償」本人親回

青島美女業務員年售170輛保時捷　遭諷「賣車肉償」本人親回

讀者迴響

熱門文章

「TOYOTA全新休旅」空間不輸RAV4預告3月發表！台灣有望導入

「TOYOTA全新休旅」空間不輸RAV4預告3月發表！台灣有望導入

樂高「1:1方程式賽車模型」現身信義區！20款F1新品同步亮相

樂高「1:1方程式賽車模型」現身信義區！20款F1新品同步亮相

凱旋重機創史上銷量新高！「400c.c.雙雄」帶動、首度突破10萬大關

凱旋重機創史上銷量新高！「400c.c.雙雄」帶動、首度突破10萬大關

MG「全新7人座QS休旅」實車現身！豪華大空間　採汽油、油電雙動力

MG「全新7人座QS休旅」實車現身！豪華大空間　採汽油、油電雙動力

Daihatsu「輕型商用車」改款！多達26種配置、折新台幣22.6萬起

Daihatsu「輕型商用車」改款！多達26種配置、折新台幣22.6萬起

大改款「Nissan Kicks小休旅」中東發表！台灣還要再等等

大改款「Nissan Kicks小休旅」中東發表！台灣還要再等等

Gogoro公布「最暢銷白牌機種」！一縣市搭補助2萬元內可入手

Gogoro公布「最暢銷白牌機種」！一縣市搭補助2萬元內可入手

「TOYOTA C-HR跨界休旅」新年式黑白配色超搶眼！不吃油可跑66公里

「TOYOTA C-HR跨界休旅」新年式黑白配色超搶眼！不吃油可跑66公里

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366