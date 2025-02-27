ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

凱旋重機創史上銷量新高！「400c.c.雙雄」帶動、首度突破10萬大關

▲Triumph。（圖／翻攝自Triumph）

▲凱旋（Triumph）去年創下銷量新高，首度突破10萬輛大關，一共賣出134,635輛新車。（圖／翻攝自Triumph）

記者林鼎智／綜合報導

英國重機品牌凱旋（Triumph）公布2024年全球銷量成績，去年一共賣出134,635輛新車，不僅首度突破10萬輛大關、較前年成長64%，更成為品牌創立122年來史上銷量新高。

凱旋的成功歸功於推出一系列新車、以及小排量策略，包括去年初上市的Speed 400、Scrambler 400 X，以及2024年5月推出的TF 250-X越野摩托車，後者也是凱旋首度進軍越野摩托車市場，並在同年9月帶來TF 450-RC Edition，都帶來不錯的銷售動能。

▲Triumph。（圖／翻攝自Triumph）

▲Speed 400、Scrambler 400 X的推出為凱旋帶來亮眼銷售成績。

另外，新Daytona 660也在去年春季上市，同時Rocket 3 Storm、Tiger 1200、Tiger 900與Scrambler 1200也有升級，包括操控、外型與科技性等。同時還有不少特仕車，例如T120貓王限量版、Speed Triple 1200 Breitling限量版等。

今年新車方面，凱旋也打算推出Tiger Sport 800運動旅行車，另外也會為Speed Triple 1200 RS、Speed Twin 900／1200帶來更新，並推出新款Speed Twin 1200RS。

▲Triumph。（圖／翻攝自Triumph）

▲凱旋去年也推出TF 250-X越野摩托車，首度進軍越野摩托車市場。

►1月台灣新車銷量「TOYOTA神車又破4000台」！n7重回電動車王寶座

►2月購車優惠「TOYOTA RAV4分期、配件金齊發」　MG雙雄推低月付

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：汽車機車凱旋Triumph2024銷量新高Speed 400Scrambler 400 X英國

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

土城 #砂石車 闖紅燈釀禍！騎士遭撞搶救不治

推薦閱讀

「世紀帝國眼鏡蛇跑車」要來了！誠萬汽車取得AC Cars台灣總代理

「世紀帝國眼鏡蛇跑車」要來了！誠萬汽車取得AC Cars台灣總代理

台灣日系Infiniti恐「僅剩1款休旅在售」！QX50、QX55海外今年將停產

台灣日系Infiniti恐「僅剩1款休旅在售」！QX50、QX55海外今年將停產

2月購車優惠「TOYOTA RAV4分期、配件金齊發」　MG雙雄推低月付

2月購車優惠「TOYOTA RAV4分期、配件金齊發」　MG雙雄推低月付

速霸陸「越野版森林人」確定2／6亮相！具高低可調懸吊、油電動力

速霸陸「越野版森林人」確定2／6亮相！具高低可調懸吊、油電動力

1月台灣新車銷量「TOYOTA神車又破4000台」！n7重回電動車王寶座

1月台灣新車銷量「TOYOTA神車又破4000台」！n7重回電動車王寶座

最低一天800元起！台灣福斯限時推出「ID.4、ID.5」短租體驗方案

最低一天800元起！台灣福斯限時推出「ID.4、ID.5」短租體驗方案

最新文章

台灣福斯ID.4、ID.5限時短租方案2025-02-27

凱旋重機去年銷量創新高2025-02-27

賓士下一代AMG C63將重回V8懷抱2025-02-27

賓士總監：大螢幕不再是豪車象徵2025-02-27

Gogoro公布「最暢銷白牌機種」2025-02-27

Volvo「ES90電動房車」3／5首演2025-02-27

「TOYOTA C-HR跨界休旅」新年式亮相2025-02-27

大改款「Nissan Kicks小休旅」中東發表2025-02-27

改款「新特斯拉Model Y」大陸交車2025-02-27

TOYOTA「新一代越野休旅大陸上市」2025-02-27

熱門文章

「TOYOTA全新休旅」預告3月發表2025-02-26

MG「全新7人座QS休旅」實車現身2025-02-26

KIA二度改款Picanto上市日期曝2025-02-26

TOYOTA「新一代越野休旅大陸上市」2025-02-27

Daihatsu推出「新輕型商用車」2025-02-26

大改款「Nissan Kicks小休旅」中東發表2025-02-27

台灣運輸業南霸天斥資「導入15輛全新曳引車」2025-02-25

改款「新HONDA喜美」大陸3月上市2025-02-26

「TOYOTA C-HR跨界休旅」新年式亮相2025-02-27

改款「新特斯拉Model Y」大陸交車2025-02-27

相關新聞

凱特超越黛妃　獲得「皇家認證」打破英國王室115年傳統

凱特超越黛妃　獲得「皇家認證」打破英國王室115年傳統

銷量、聲浪不如預期！賓士「下一代AMG C63」將重回V8懷抱

銷量、聲浪不如預期！賓士「下一代AMG C63」將重回V8懷抱

青島美女業務員年售170輛保時捷　遭諷「賣車肉償」本人親回

青島美女業務員年售170輛保時捷　遭諷「賣車肉償」本人親回

賓士設計總監：「大螢幕已不是豪華車象徵」！整體駕乘體驗更重要

賓士設計總監：「大螢幕已不是豪華車象徵」！整體駕乘體驗更重要

Gogoro公布「最暢銷白牌機種」！一縣市搭補助2萬元內可入手

Gogoro公布「最暢銷白牌機種」！一縣市搭補助2萬元內可入手

讀者迴響

熱門文章

「TOYOTA全新休旅」空間不輸RAV4預告3月發表！台灣有望導入

「TOYOTA全新休旅」空間不輸RAV4預告3月發表！台灣有望導入

MG「全新7人座QS休旅」實車現身！豪華大空間　採汽油、油電雙動力

MG「全新7人座QS休旅」實車現身！豪華大空間　採汽油、油電雙動力

KIA「二度改款Picanto」確認3／18在台上市！韓系都會掀背即將重返

KIA「二度改款Picanto」確認3／18在台上市！韓系都會掀背即將重返

TOYOTA「新一代越野休旅大陸上市」台灣第2季導入！折合新台幣202萬

TOYOTA「新一代越野休旅大陸上市」台灣第2季導入！折合新台幣202萬

Daihatsu「輕型商用車」改款！多達26種配置、折新台幣22.6萬起

Daihatsu「輕型商用車」改款！多達26種配置、折新台幣22.6萬起

大改款「Nissan Kicks小休旅」中東發表！台灣還要再等等

大改款「Nissan Kicks小休旅」中東發表！台灣還要再等等

台灣運輸業南霸天斥資「導入15輛全新曳引車」！強化載貨、安全實力

台灣運輸業南霸天斥資「導入15輛全新曳引車」！強化載貨、安全實力

改款「新HONDA喜美」渦輪油電雙動力大陸3月上市！台灣預計今年見

改款「新HONDA喜美」渦輪油電雙動力大陸3月上市！台灣預計今年見

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366