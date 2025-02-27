凱旋重機創史上銷量新高！「400c.c.雙雄」帶動、首度突破10萬大關

▲凱旋（Triumph）去年創下銷量新高，首度突破10萬輛大關，一共賣出134,635輛新車。（圖／翻攝自Triumph）



記者林鼎智／綜合報導

英國重機品牌凱旋（Triumph）公布2024年全球銷量成績，去年一共賣出134,635輛新車，不僅首度突破10萬輛大關、較前年成長64%，更成為品牌創立122年來史上銷量新高。

凱旋的成功歸功於推出一系列新車、以及小排量策略，包括去年初上市的Speed 400、Scrambler 400 X，以及2024年5月推出的TF 250-X越野摩托車，後者也是凱旋首度進軍越野摩托車市場，並在同年9月帶來TF 450-RC Edition，都帶來不錯的銷售動能。

▲Speed 400、Scrambler 400 X的推出為凱旋帶來亮眼銷售成績。



另外，新Daytona 660也在去年春季上市，同時Rocket 3 Storm、Tiger 1200、Tiger 900與Scrambler 1200也有升級，包括操控、外型與科技性等。同時還有不少特仕車，例如T120貓王限量版、Speed Triple 1200 Breitling限量版等。

今年新車方面，凱旋也打算推出Tiger Sport 800運動旅行車，另外也會為Speed Triple 1200 RS、Speed Twin 900／1200帶來更新，並推出新款Speed Twin 1200RS。

▲凱旋去年也推出TF 250-X越野摩托車，首度進軍越野摩托車市場。