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賓士設計總監：「大螢幕已不是豪華車象徵」！整體駕乘體驗更重要

圖文／7Car 小七車觀點

曾幾何時，以往我們對車款的要求在於其內裝配備豐富曾度，以及品質用料和組裝品質是否紮實度來探討汽車的豪華度，每一個細節都被視為衡量的標準。然而在現代科技配備的進步之下，當今的新車，無論是豪華品牌或者平價車款，均選擇採用大螢幕來鋪陳並定義內裝的奢華度。也因此 Mercedes-Benz 設計總監 Gorden Wagener 近期在接受外媒訪問時表示，大螢幕並不再是豪華車款的象徵。

▲Mercedes-Benz 設計總監 Gorden Wagener 表示大螢幕並不再是豪華車款的象徵。

Gorden Wagener 指出，大螢幕目前在許多車款上已經司空見慣，從硬體角度來說確實做得非常出色，但在軟體方面還存在不足。因為當你擁有一塊大螢幕時，你自然希望它能展示出優質、專屬且充滿娛樂性的內容。」他進一步解釋道，消費者在家中已經可以享受更大、更優質的電視體驗，而 Mercedes-Benz 目前正致力於透過精湛工藝和優雅設計來詮釋真正的豪華，超越單一的螢幕體驗。

Mercedes-Benz 在硬體設計上不遺餘力，但 Wagener 認為，未來的豪華體驗應更專注於內容和使用者體驗。 「我們正在努力打造更符合車內氣氛的豪華內容，使其既具體又富有娛樂性。」這種轉變不僅是對螢幕尺寸的追求，更是一種對整體駕乘體驗的全新詮釋，將工藝、氣氛燈設計以及精細的細節處理重新結合，形成更高層次的豪華感受。

Gorden Wagener 曾對在 EQS 上首次亮相的 55 吋「hyperscreen」充滿期待，但他也強調，目前這項設計並未普及到所有車型。在未來的規劃中，2026  Mercedes S-Class 小改款車型也有望搭載類似 EQS 車型的“hyperscreen”，這一舉措預示著大螢幕將在豪華車款當中佔據重要位置，但它並非詮釋豪華的全部。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Mercedes-Benz賓士EQSHyperscreen大螢幕汽車新車S-Class電動車豪華

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