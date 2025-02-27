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Volvo「ES90電動房車」3／5首演！續航破700公里最高、充電最快

▲影片來源：Volvo

記者林鼎智／綜合報導

Volvo再度釋出純電房車ES90預告，並確定將在3／5大改款S90一同亮相，原廠還透露將開發一款大幅升級的燃油房車，外界預料很可能就是大改款S60。

▲Volvo ES90預告 。（圖／翻攝自Volvo）

▲Volvo釋出ES90旗艦電動房車預告，將於3／5正式首演，ES90也是品牌電動車中續航最高的產品。（圖／翻攝自Volvo）

Volvo再度釋出新電動房車ES90預告，提供多張照片展示新車，其中ES90車尾具有特殊的分離式尾燈設計，後擋風玻璃兩側也有燈條，並且從先前資訊也確定，ES90有著流線車頂線條、平整化車門把手及LiDAR光學雷達系統，另外具備品牌經典象徵的「雷神之鎚」頭燈，並帶有動態展演功能。

▲Volvo ES90預告 。（圖／翻攝自Volvo）

▲Volvo ES90預告 。（圖／翻攝自Volvo）

▲ES90搭載SPA2平台，具有800V，可支援350kW直流快充。

新ES90將與EX90電動休旅同樣搭載SPA2平台，具有800V電能架構，同時還具有超過WLTP 700公里的續航力，可支援350kW直流快充，充電10分鐘就能行駛300公里，10-80%充電僅需20分鐘，將成為品牌電動車陣容中續航最長、充電最快的車款。

Volvo ES90座艙也會採永續材質打造，並且將具有光學雷達系統，以5具雷達、8具鏡頭、12具超音波傳感器組成，儘管動力輸出還未公布，但原廠也提到ES90的電動馬達將更輕。

▲Volvo ES90預告 。（圖／翻攝自Volvo）

▲Volvo ES90預告 。（圖／翻攝自Volvo）

▲ES90與EX90同樣具備光學雷達系統，以5具雷達、8具鏡頭、12具超音波傳感器組成。

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